Apprendre à s’orienter en forêt avec une boussole et une carte

Savoir utiliser adéquatement une boussole et une carte est plus compliqué qu’il ne le semble.

Le propriétaire de Classe nature, Sébastien Lessard, organisait une première formation grand public.

La formation a permis aux participants d’apprendre à lire une carte topographique ou encore à récupérer et à utiliser des coordonnées.

« [On apprend] comment sortir des coordonnées pour savoir la direction où je veux aller, ou si par exemple j'ai besoin d'une évacuation médicale pour un accident en forêt. C'est une question de logique. On utilise aussi les mathématiques, comme les degrés, les minutes, les secondes », a-t-il détaillé.

Sébastien Lessard forme des passionnés de plein air à l'utilisation de la boussole et d'une carte. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Classe nature offre surtout des formations sur la vie en plein air aux jeunes, dans les écoles ou les camps de jour.

Sébastien Lessard souligne qu’apprendre à utiliser une carte ou une boussole en forêt demeure pertinent, même si plusieurs outils technologiques permettent de s’orienter aujourd’hui.

Un téléphone ou un GPS, ça reste une technologie. C'est super intéressant, mais si nous n'avons plus de réseau ou plus de piles, on ne peut plus s'en servir. Une boussole, ça ne brisera pas. Et comme c'est une aiguille magnétique, il ne peut jamais y avoir d'erreurs , ajoute-t-il.

Ce sont notamment des chasseurs et des randonneurs qui suivent les formations de Classe nature. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Après avoir passé la matinée à apprendre des notions théoriques, les participants se sont ensuite dirigés à l'extérieur pour les mettre en pratique.

D’après un reportage de Béatrice Rooney