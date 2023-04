Des Titans enthousiastes à l’aube de la nouvelle saison de baseball

Plus de sept mois se sont écoulés depuis que les Titans ont subi l'élimination aux mains des Capitales de Québec en finale de l'Association de l'Est et l'attente a été longue pour le lanceur Grant Larson.

Je suis très excité d'être de retour. On a eu une bonne saison l'an dernier et on a ramené près de la moitié de l'équipe, alors je suis excité à l'idée de jouer avec eux de nouveau , explique-t-il.

C'est fantastique d'être ici. Les possibilités de jouer au niveau professionnel au Canada ne sont pas fréquentes, donc je suis excité et je vais essayer de faire de mon mieux pour contribuer à l'équipe , ajoute son coéquipier Taylor Wright, un joueur de 3e but.

12 joueurs qui étaient de la formation lors de la saison inaugurale des Titans, en 2022, sont de retour avec cette équipe cette année. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Les Ottaviens devront rapidement retrouver leurs bonnes sensations puisqu'ils disputeront leur match d'ouverture le 12 mai, à domicile contre les Greys d'Empire State. D'ici là, deux matchs amicaux contre les Aigles de Trois-Rivières et contre les Capitales de Québec sont à l'horaire, les 9 et 10 mai prochains.

Nous sommes confiants de pouvoir trouver des manières créatives de préparer les joueurs en peu de temps malgré la pluie annoncée dans les prochains jours , assure Bobby Brown, gérant de l'équipe.

Saison dans la continuité?

Grâce aux bons résultats obtenus l'an dernier, les Titans entrevoient la nouvelle saison avec optimisme. Ils ont l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour permettre à la formation de la capitale fédérale de finir une fois de plus au sommet du tableau.

« Je pense qu'on aura de la puissance dans notre alignement. On est construits autour de nos lanceurs partants et de nos releveurs. Je pense qu'il y aura plusieurs matchs excitants ici cet été. » — Une citation de Bobby Brown, gérant des Titans d'Ottawa

Je suis convaincu qu'on peut être aussi bons que l'an passé si on demeure en santé. Tout le monde s'entend bien et on a déjà une belle complicité , estime Grant Larson.

Les joueurs espèrent aussi que les gradins seront un peu plus remplis en 2023. En fin de saison l'an dernier, quelques parties se sont jouées devant plus de 3000 spectateurs.

On veut jouer devant le plus de partisans possible. Le stade peut en accueillir 10 000! Je ne sais pas si on va le remplir, mais plus il y en aura, mieux ce sera , déclare Taylor Wright.