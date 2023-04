Sentiers de vélo de montagne lourdement endommagés à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Les sentiers de vélo de montagne du Banc-de-Sable, à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, ont été lourdement endommagés par des centaines d'arbres tombés lors de la tempête du 23 décembre. L'ampleur des dégâts a forcé la Municipalité à fermer l'accès aux cyclistes et aux marcheurs pour une durée indéterminée.

Plus de quatre mois après la tempête, les dommages sont encore bien visibles dans les sentiers de vélo de montagne.

Un budget d’au moins 20 000 $ sera nécessaire pour les travaux de nettoyage. Le maire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, André Fortin, croit cependant que la facture sera plus élevée.

Les coûts sont assumés par cette Municipalité et par celle de Saint-Gédéon, qui gèrent conjointement ce site qui appartient à Rio Tinto.

On travaille avec Saint-Gédéon parce que les retombées économiques des sentiers sont autant pour nous que pour Saint-Gédéon, mais les travaux vont être évalués chaque semaine , indique le maire Fortin.

Les travaux de nettoyage ont commencé il y a quelques jours. L'instigateur de sentiers, Denis Dolbec, entretenait lui-même cet espace vert par le passé, mais la tâche est trop lourde cette année.

Ça faisait 11 ans que je faisais l’entretien des sentiers durant l’été. J’étais mandaté par la Municipalité, indique-t-il. Je pouvais couper peut-être 25 ou 30 arbres dans une année au complet, mais là, on parle de centaines d’arbres.

Denis Dolbec est un des usagers des sentiers de vélo de montagne Banc-de-Sable de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La Municipalité craint de manquer de temps pour dégager tous les sentiers à temps pour l'été. Je ne suis vraiment pas sûr qu'on sera capables de les ouvrir pour cet été. On demande aux cyclistes et aux gens qui pratiquent ce sport d'être patients et d'être tolérants , a-t-il indiqué.

Les travaux pour nettoyer les sentiers ont débuté cette semaine. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Des arbres matures en mauvais état qui représentent un risque

La Société sylvicole de Chambord a également été mandatée pour analyser l’état des arbres dans la forêt.

On nous a aussi demandé de travailler sur un plan d'aménagement de cette forêt, parce qu’elle est mature, explique André Fortin. Donc, il faut avoir un plan d’intervention pour savoir ce qu’on fait avec cette forêt-là.

Le maire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, André Fortin Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

De nombreux arbres en mauvais état pourraient représenter un risque pour les amateurs de plein air, selon le maire.

Il y a des arbres qui sont pourris dans le milieu, ajoute-t-il. Il y en a qui sont percés, on le voit, il y a des trous dans le bas des arbres. Quand il ne vente pas, c’est tel que tel, mais aussitôt que le vent prend, c’est toujours dangereux qu’un de ces arbres-là tombe sur un cycliste ou un marcheur.

D'après un reportage de Roby St-Gelais