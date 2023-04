Une librairie LGBTQ2S+ de Vancouver à l’origine d’un jugement marquant célèbre ses 40 ans

Une librairie de Vancouver qui est, depuis longtemps, un lieu phare de la communauté LGBTQ2S+ et qui a remporté une lutte juridique qui a fait jurisprudence contre l’Agence des services frontaliers du Canada célèbre ses 40 ans ce week-end.

Bruce Smyth et Jim Deva ont ouvert la librairie Little Sister’s sur la rue Thurlow, près du quartier Davie Village, à Vancouver, en 1983. Le magasin est ensuite déménagé dans des locaux plus grands sur la rue Davie en 1996.

Le commerce vend des livres érotiques, éducationnels et de développement personnel, ainsi que des cadeaux, des vêtements et des jouets sexuels.

Don Wilson a acheté Little Sister en 2016. Il était ami avec Bruce Smyth depuis 20 ans. Photo : Radio-Canada / Maryse Zeidler

Être le tenancier d’une librairie queer dans les années 1980 n’était pas chose facile, selon Don Wilson, l’actuel propriétaire de Little Sister’s. En 1983, c’était assez tabou d’être gai , explique-t-il.

Il arrivait à des gens de lancer des bombes incendiaires dans les escaliers des premiers locaux, sur Thurlow.

Cause d’importance

La notoriété de la librairie a explosé quand l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a saisi une grande partie de ses importations d’ouvrages imprimés à la frontière, dans les années 1980. À l'époque, l'ASFC considérait ces livres comme du matériel obscène .

Le char allégorique de la boutique allosexuel Little Sisters Book and Art Emporium de Vancouver défile les rues. (archives) Photo : Radio-Canada / Archives

Cette saisie a mené à une bataille judiciaire d'une dizaine d'années. La Cour suprême du Canada a donné raison aux propriétaires en 2000.

Une avocate de l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique qui a représenté le commerce a déclaré, en 2019, que la cause trouve encore écho aujourd'hui.

Little Sister's représente vraiment une lutte contre la censure du gouvernement et l’homophobie , a déclaré Megan Tweedie.

Le tribunal a invalidé une disposition selon laquelle la responsabilité de prouver que leurs documents n’étaient pas obscènes revenait aux importateurs. En raison de la victoire des propriétaires de la librairie, le fardeau revient maintenant aux douaniers de prouver le contraire.

Plus qu’une librairie

Le quartier Davie Village est le village gai de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le député de Vancouver-West End, Spencer Chandra Herbert souligne que le commerce a permis de lutter contre la censure, de créer un sanctuaire, de repousser les limites, d’appuyer des auteurs, des créateurs et d’aider les gens à être libres d’être tout ce qu’ils désirent être .

Une place publique du quartier a été nommée en l’honneur de Jim Deva, qui est décédé en 2014.

Des célébrations d’anniversaire ont lieu à la librairie Little Sister’s samedi. La drag queen Batty Banks n'aurait manqué les célébrations d’anniversaire de Little Sister’s pour rien au monde.