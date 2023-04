Un succès pour l’édition 2023 de la Foire aux vélos d’Estrie Aide

Environ 500 vélos, dont 400 pour adultes et une centaine pour enfants, étaient disponibles dans les locaux d’Estrie Aide sur la rue Wellington Sud à Sherbrooke. La directrice aux communications de l’organisme à but non lucratif, Alexandra Lallier-Cabana, se réjouit de l’achalandage suscité par l’événement. On a vraiment une bonne réponse cette année , affirme-t-elle.

« J’ai déjà des gens qui étaient là à 3h30 ce matin [et] qui nous attendaient sur le coin de la porte avant même qu’on ait pu commencer à tout préparer. » — Une citation de Alexandra Lallier-Cabana, directrice aux communications chez Estrie Aide.

Selon Mme Lallier-Cabana, l’objectif de la Foire aux vélos est de remettre sur la route des articles de seconde main . Elle ajoute que l’organisme souhaite aussi pouvoir offrir une solution de mobilité durable et abordable aux gens, le vélo [étant] de plus en plus populaire .

Pour ce qui est de l'abordabilité, le prix pour une bicyclette oscillait entre 75 et 125 $.

La porte-parole d’Estrie Aide souligne que la plupart des vélos offerts viennent de dons. On a aussi un partenariat avec le Service de police de la ville de Sherbrooke qui nous offre environ toujours une centaine de vélos qui ont été saisis , précise-t-elle.

Un partenariat avec Momo Sports a aussi permis d’offrir une centaine de casques pour enfants.

Une ambiance festive

Alexandra Lallier-Cabana est satisfaite de l’atmosphère qui régnait durant la foire.

« Les gens ont été super patients avec nous. Ils nous ont regardé monter. On a eu de beaux commentaires. » — Une citation de Alexandra Lallier-Cabana, directrice aux communications chez Estrie Aide.

La famille de Sylvianne Mafokamga et de Henri Michel Kouamou ont notamment découvert l’événement pour la première fois. C’est joyeux, on aime bien le concept , s’exclame la mère de famille.

Pour Alexia Arel, bénévole, l’expérience est aussi positive. C’est l’fun, on aide les gens à choisir ce qu’ils veulent , mentionne-t-elle.

À la suite de la foire, une partie des profits réalisés seront notamment réinvestis dans les ateliers vélos offerts par l'organisme durant l'été.