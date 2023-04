Ultime appel à l’aide : les promoteurs mettent en vente le versant ouest de Stoneham

Huit ans après avoir acheté un terrain de 3,5 kilomètres carrés sur le versant ouest de la Station touristique Stoneham, les propriétaires le mettent en vente. Ils affirment ne plus pouvoir tenir le coup financièrement pour réaliser le projet dont ils rêvaient.

Financièrement, c'est trop gros pour nous , se résigne à dire Christian Déry, aussi à la tête de l' OBNL qui gère le centre de vélo de montagne Empire 47 à Stoneham, qui souhaite utiliser le terrain pour en faire un centre récréotouristique quatre saisons.

L’organisme Empire 47 veut faire l’acquisition des terres au nord de la station de ski Stoneham. Photo : Radio-Canada

C'est un peu le même modèle qu'on souhaitait dupliquer, mais avec une envergure plus importante , dit Christian Déry.

L'homme d'affaires dit avoir dû surmonter plusieurs embûches qui ont ralenti le projet depuis 2015.

Des actionnaires ont décidé de quitter le navire alors que l'administration municipale précédente était contre le projet afin de protéger les sources d'approvisionnement en eau comme le lac Saint-Charles.

Christian Déry espère trouver un promoteur pour soutenir le projet de station récréotouristique qui pourrait être ouverte à longueur d'année. Photo : Radio-Canada

Le promoteur assure que dans ce qui est envisagé, seulement 5 % de ce terrain serait alloué à de la construction comme de l'hébergement.

« Notre but, c'était la protection, pas de commencer à construire, puis de garder cette aire-là ouverte au public. » — Une citation de Christiand Déry, président, Les Immeubles des Monts inc.

Autre plan pour la Ville

La Ville de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite dynamiser ce territoire.

Le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Sébastien Couture, souhaite que ce dossier avance. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce ne soit pas le statu quo sur ce qu'il y a là en ce moment, c'est-à-dire le forestier.

M. Couture est en faveur de l'exploitation du terrain, mais de façon responsable. Il demande d'ailleurs la collaboration de la Ville de Québec.

Le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Simon Couture, souhaite que le dossier bouge. Photo : Radio-Canada

On doit se recentrer sur l'écotourisme. On veut dynamiser la station, et ça, c'est un milieu hors pair.

Avec ce projet, les installations de la Station touristique Stoneham pourraient être exploitées à longueur d'année.

Christian Déry n'est pas encore prêt à dire adieu à ce projet. Tant qu'on n'aura pas une offre de la firme, on travaille pour aller chercher un actionnaire encore à 50 %.

Il affirme que des gens d'affaires ont déjà démontré leur intérêt à se porter actionnaires ou acquéreurs des terres du versant ouest.

Resorts of the Canadiens Rockies, la firme gestionnaire du centre de ski, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Cette entreprise ne ferait pas partie de ceux qui souhaitent acheter le versant ouest, selon le promoteur des Immeubles des Monts.

D'après un reportage de Louis-Philippe Arsenault