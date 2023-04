Une saison des sucres en dents de scie pour les acériculteurs du Bas-Saint-Laurent

Le président de l’Union des Producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, indique que plusieurs acériculteurs lui ont rapporté vivre une saison médiocre .

Il possède lui-même une érablière qui a produit près de la moitié moins de sirop que l’an dernier, malgré l’achat d’équipements plus performants.

« Ce ne sera pas une année pour faire des gros coûts d’argent! » — Une citation de Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

M. Marquis est d’avis que la température a nui aux coulées d’eau d’érable. C’est une année médiocre. […] La sève, pour que ça coule, il faut que ça gèle la nuit à moins de 5 ou 6 degrés Celsius et qu’il fasse chaud dans le jour 5 ou 6 degrés Celsius. C’est ce qu’on n’a pas eu tout le temps. On a eu de grosses périodes de froid , rapporte-t-il.

La Cabane à sucre d'la Bonaventure est située à Sanit-Eugène-de-Ladrière au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

« On a eu une seule belle coulée, une dans le mois de mars. » — Une citation de Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

La saison annonce un bilan moins intéressant pour 2023, alors que les producteurs acéricoles ont connu un excellent printemps l'an dernier avec une production record au Québec de 211 millions de livres de sirop et de 36 millions de livres pour les acériculteurs gaspésiens et bas-laurentiens.

Mais le président de l’ UPA du Bas-Saint-Laurent soutient toutefois que d’autres acériculteurs de la région ont, au contraire, connu une bonne saison, dépendant de l’emplacement de leur érablière.

Une saison ordinaire loin d’être comme l’an passé , renchérit pour sa part Jacques Therriault, acériculteur et propriétaire de la Cabane à sucre d’la Bonaventure.

Selon lui, l’eau d’érable s’est mise à couler plus tôt cette année.

Ça a été un printemps assez spécial, dans le sens que ça a commencé à couler tôt, au début de mars. On était beaucoup de producteurs au Bas-Saint-Laurent à ne pas être prêts à ça. On s’est fait pogner un peu. On a perdu de l’eau au début , commente l’acériculteur.

Jacques Therriault, propriétaire de la Cabane à sucre d'la Bonaventure Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les coulées commencent habituellement à la mi-mars dans la région, soutient-il.

En début de saison, le producteur récolte une eau qui est forte en goût, appelée eau d’écorce dans le jargon des acériculteurs. Ça pique dans la gorge quand on goûte le sirop , illustre M. Therriault.

Mais cette année, le sirop qui a coulé était celui utilisé pour la consommation et la fabrication de sous-produits.

Ce qui était exceptionnel c’est que, étant donné qu’on avait une eau sucrée à 3 % ou 4 %, on avait tout de suite en partant un sirop de consommation, c’est-à-dire qu’on appelle un sirop sans aucun défaut de saveur , explique-t-il.

Avec le réchauffement climatique, les zones de production sont appelées à se transformer. M. Therriault dit ne pas craindre l’arrivée de plus en plus hâtive du printemps. Néanmoins, il tâchera de faire preuve de plus de prudence l’année prochaine. On va s'en rappeler , dit-il en riant.

Il estime par ailleurs que l’industrie devra s’adapter aux changements climatiques. On va continuer de faire du sirop d’érable pareil au Québec, même s’il y a des changements climatiques. Il faut être prêts plus de bonne heure parce qu’on le voit de plus en plus, ça commence de bonne heure , conclut-il.

La saison des sucres 2023 est moins fructueuse que l'année dernière au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Jacques Therriault soutient toutefois avoir eu une saison satisfaisante. Il a récolté 92 % de son contingent, malgré la coulée hâtive. Il s'avoue chanceux de posséder une érablière qui donne tant sur le versant nord que sur le versant sud, où la chaleur s'installe plus rapidement au printemps. Ça a été beaucoup de gestion, beaucoup de surveillance.

Pour les acériculteurs qui possèdent une érablière donnant strictement sur les versants sud, l'eau d'érable recueillie a été de piètre qualité, rapporte le propriétaire de la Cabane à sucre d'la Bonaventure.

Ça donne de l'eau d'érable qui va faire du sirop de bourgeon. À ce moment-là, les producteurs ferment toutes les pompes et arrêtent , dit-il.

Pour sa part, il croit que sa saison pourrait durer encore quelques jours.

D'après un reportage de Marie-Christine Rioux