Un retour réussi pour le Salon des vins à Rouyn-Noranda

Le 21e Salon des vins et des saveurs régionales se déroule jusqu’à samedi soir à l’aréna Jacques-Laperrière, à Rouyn-Noranda.

Il s’agit d’un retour pour l'événement qui n’a pas eu lieu au cours des 3 dernières années en raison de la pandémie.

Les gens sont vraiment heureux du retour du Salon, ça fait quand même 3 ans qu’il n'y en avait pas, donc ils sont bien contents , estime Sasha Marion

Le comité organisateur a pris la décision d’intégrer 3 microbrasseries cette année en plus d’ajouter une section sans alcool. L’événement a aussi été déplacé à l’aréna Jacques-Laperrière, ce qui permet d’avoir davantage de places.

On pouvait avoir plus de kiosques. J’ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Les gens sont moins serrés, on a des tables pour que les gens puissent s’asseoir, discuter ensemble, la réponse est très positive , explique Sasha Marion.

Les profits amassés lors de l’événement iront encore cette année à la Maison des soins palliatifs de l’Envol de Rouyn-Noranda. L’organisation souhaite pouvoir remettre un chèque de plus de 20 000 $. Une aide qui sera nécessaire pour l’organisme qui a vécu des années difficiles en raison de la pandémie.

La présidente du comité organisateur Sasha Marion et Yannick Rocheleau, directeur général de la Maison de l’Envol. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Ça été des années difficiles les 3 dernières années, autant l’aspect financier que la structure. Notre fond humanitaire a été mis à mal aussi, entre autres au début de la pandémie, il y avait des restrictions sur le nombre de personnes qui pouvaient visiter les malades, ce n’était vraiment pas évident, affirme Yannick Rocheleau, directeur général de la Maison de l’Envol.

L’aide financière pourrait permettre de bonifier l’offre de l’organisme.

On tente de diversifier notre offre de services, peut-être des groupes de soutien au deuil, de la massothérapie, ce sont des choses qu’on veut peut-être développer en plus d’accueillir les gens pour la fin de vie , explique-t-il.

Le salon des vins a lieu pour une deuxième journée samedi de 16 h à 22 h.