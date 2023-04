Le Festival de théâtre jeunesse en Acadie est de retour au grand plaisir des élèves

Ce rendez-vous est de retour à Caraquet après trois années d’absence, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Il accueille plus de 130 jeunes provenant de six écoles primaires et secondaires francophones et de trois autres écoles à titre d’observateurs.

Le Festival de théâtre Jeunesse en Acadie accueille cette année plus de 130 élèves et accompagnateurs de troupes scolaires provenant des quatre coins du Nouveau-Brunswick. Photo : Photographie Franky Photography

Il y a certes des pièces, mais il y a surtout de la formation sur de nombreux thèmes depuis jeudi. Les élèves peuvent en apprendre davantage notamment sur la magie de l’éclairage, le mouvement, la voix et même le combat sur scène.

Ces jeunes ont également la chance de côtoyer les finissants du département des arts dramatiques de l’Université de Moncton, qui sont venus présenter leur pièce Fahrenheit 451 aux participants du festival.

La troupe de théâtre de l’école Le Sommet de Moncton ont présenté la pièce En plein cœur au Festival de théâtre jeunesse en Acadie, à Caraquet. Photo : Radio-Canada

On sent l’électricité dans l’air , confirme Allain Roy, directeur général et artistique du Théâtre populaire d’Acadie, qui organise l’événement.

Après trois ans d’annulation en raison de la pandémie, il était temps de retrouver les planches avec la relève, ajoute-t-il.

Une représentation pendant le Festival de théâtre jeunesse en Acadie. - CRÉDIT PHOTO: Photographie Franky Photography Photo : Photographie Franky Photography

Si nous ne développons pas un public avec ces jeunes, nous allons fermer le Théâtre populaire d’Acadie dans 10 ans. Ils ne deviendront pas tous des comédiens, mais certains vont vouloir poursuivre , indique-t-il.

Jusqu’à dimanche, ces élèves ne goûteront pas seulement au plaisir de jouer et d’apprendre, continue Allain Roy.

La troupe de théâtre de l’école Le Sommet de Moncton sur scène à Caraquet. Photo : Radio-Canada

C’est très formateur. Les jeunes vont chercher des outils importants, comme la confiance en soi. Pour un comédien en devenir, ce festival est très nourrissant , estime-t-il.

La 22e présentation du Festival de théâtre jeunesse en Acadie se termine dimanche, à Caraquet.