Un programme pour encourage les femmes à jouer au golf à Ville-Marie

Cette année, le programme les Golfeuses d’enfer s'installe au Témiscamingue avec 12 nouvelles joueuses pour lancer la saison.

Les Golfeuses d’enfer est un projet du Club de golf municipal Dallaire de Rouyn-Noranda destiné aux femmes qui aimeraient suivre une formation avec des mentors.

C'est surtout pour inciter les femmes à venir s'inscrire parce qu'elles viennent jouer avec d'autres golfeuses. Donc c'est plus facile d'intégrer un groupe. Ce sont des femmes qui veulent aussi arriver à faire des connaissances avec d'autres golfeuses, puis pouvoir commencer à pratiquer le sport avec l'aide des mentors qui sont des golfeuses d'expérience qu'on a au club de golf , dit la propriétaire Sonia Rivest.

Sonia Rivest est propriétaire du Club de golf de Ville-Marie. Photo : Gracieuseté

Selon elle, le projet vient répondre à une demande pour intégrer plus de femmes sur les terrains de Ville-Marie.

C'est certain qu'on ne se sent pas toujours à l'aise quand on n'a jamais mis les pieds sur un terrain où on le met une fois, deux fois par année. Alors quand on est un groupe, on fait partie du même groupe de débutantes avec des gens qui jouent déjà au golf, je pense que c'est sécurisant , indique la responsable.

Elle ajoute que le club cherche aussi à assurer une relève que ce soit de femmes ou d'hommes.

On travaille beaucoup sur la relève. Le programme qu'on a lancé cette année, ce sont de nouvelles jeunes femmes, de nouvelles golfeuses. C'est ouvert à tous les niveaux, puis à tous les âges. Mais on voit vraiment une demande des jeunes femmes, ce qui est intéressant, alors c'est de la relève. Et puis d'année en année, on va chercher de nouvelles golfeuses, ça pourrait s'appliquer aussi au niveau des hommes , dit-elle tout en mentionnant au passage que le terrain de Ville-Marie accueille aussi des familles.

Sonia Rivest prévoit ouvrir le terrain de pratique au début du mois de mai.