Nouvelle convention collective pour les enseignants contractuels de l’Université Carleton

L'Université de Carleton et le Syndicat qui représente les professeurs à temps partiel, les assistants professoraux et les chercheurs, ont ratifié une nouvelle convention collective de trois ans.

L’annonce a été faite vendredi par la section locale 4600 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Les professeurs à temps partiel, les assistants professoraux et les chercheurs avaient déclenché une grève le 27 mars dernier, afin de réclamer de meilleurs salaires et le respect de la propriété intellectuelle des enseignants contractuels.

La nouvelle convention collective, par conséquent, comprend des augmentations de salaire de 14 % pour les chargés de cours contractuels, ce qui les rapproche ainsi de leurs homologues de l'Université d'Ottawa , a indiqué Noreen Cauley-Le Fevre, présidente de la section locale 4600 du SCFP .

Également, dans le but de combler l'écart salarial entre les assistants à l'enseignement diplômés et ceux du premier cycle , les assistants professoraux diplômés vont avoir une augmentation salariale pouvant atteindre 9 %, tandis que les assistants professoraux de premier cycle recevront 13,5 % en plus, a écrit Mme Cauley-Le Fevre.

Les négociations ont toutefois été difficiles, a ajouté la présidente de la section locale 4600 du SCFP .