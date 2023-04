Grève dans la fonction publique : l’offre du gouvernement est « finale »

Sans préciser les détails de cette offre, pour le moment confidentielle, le gouvernement estime que celle-ci comporte des améliorations aux conditions salariales et non salariales [et qu'elle] est équitable, concurrentielle et raisonnable .

Les plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux de l' AFPC n'ont plus de convention collective depuis 2021. Depuis deux semaines, ils multiplient les moyens de pression pour faire entendre leurs revendications.

Ils réclament notamment une augmentation salariale de 13,5 % sur trois ans pour tenir compte du coût de la vie.

Dans une offre précédente, Ottawa avait proposé une augmentation de 9 % sur cette même période.

Contactée par Radio-Canada après la nouvelle annonce du gouvernement, samedi, l' AFPC a indiqué qu'elle n'offrira pas d'entrevue pour le moment, par respect pour le processus de négociations.

Au moment d'écrire ces lignes, le Conseil du Trésor n'avait pas répondu aux demandes de précisions supplémentaires de Radio-Canada.

Voilà 11 jours que les fonctionnaires fédéraux sont en grève. Syndiqués et employeur sont en désaccord non seulement sur la question des augmentations salariales mais aussi sur le télétravail, la sécurité d'emploi et la sous-traitance.

Jusqu'à présent, le gouvernement libéral n'a pas évoqué le recours à une loi spéciale pour forcer le retour au travail de ses employés.