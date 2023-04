Le tournoi de curling Saguenay Super cashpiel de retour à Kénogami

De nombreux joueurs de curling s’affronteront cette fin de semaine lors du 50 e tournoi Saguenay Super cashpiel au Club de curling de Kénogami. L’événement a débuté lundi et se terminera dimanche.

Il s'agit d'un grand retour pour ce tournoi qui regroupe 56 équipes de partout dans la province, explique le président de l'événement, Pascal Girard.

On a été deux années à annuler en raison de la pandémie, comme tout le monde le sait, affirme-t-il. L’an passé, ça s’est déroulé, mais plus petit, parce qu’on ne savait pas trop où s’en aller. Cette année, on est revenu à notre événement de départ.

Plus de 12 000 dollars sont en jeu pour l’occasion.

Pascal Girard est président du Tournoi Saguenay Super cashspiel. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

L'événement permet également de souligner le centenaire du Club de curling de Kénogami. Un spectacle du groupe les 2Frères est prévu dans le stationnement du club ce samedi soir pour célébrer cet anniversaire.

Rénovations au Club de curling de Kénogami

Le tournoi Saguenay Super cashpiel est l’un des premiers tournois professionnels tenus au Club de curling de Kénogami depuis la réfection de ses installations.