L’importance d’adapter sa conduite en présence de véhicules lourds

L’objectif est aussi de sensibiliser la population aux comportements sécuritaires à adopter près des véhicules lourds afin d’éviter des accidents.

16 contrôleurs routiers sillonnent tous les jours les routes de l’Abitibi-Témiscamingue, certains vont aussi travailler aux postes de contrôle.

C'est un peu comme les polices du transport dans le jargon. Le travail des contrôleurs routiers c’est d’appliquer la réglementation sur le transport des personnes et des biens. On a à intervenir auprès des conducteurs de véhicules lourds, d’autobus, de taxi, mais aussi du public en général quand ils transportent des marchandises , explique Jonathan Beauvais, lieutenant-coordonnateur provincial aux communications chez Contrôle routier Québec.

Jonathan Beauvais, lieutenant-coordonnateur provincial aux communications chez Contrôle routier Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Cette journée portes ouvertes qui se tient chaque année vise justement à en apprendre mieux sur leur métier et de répondre aux questions de la population.

On va faire les vérifications des camions dans les postes de contrôle, sinon ça va être de la patrouille sur le territoire. On va intercepter des véhicules qui, soit sont non conformes, donc on va voir une infraction ou on va vouloir faire une inspection plus poussée du véhicule , explique Jonathan Beauvais.

Des angles morts importants

Un autobus de la Ville de Rouyn-Noranda était aussi sur place afin de sensibiliser la population à la réalité des conducteurs de véhicules lourds.

Le conducteur doit faire attention à plusieurs angles morts importants. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Des tapis rouges étaient installés au sol afin de démontrer tous les endroits qui représentent des angles morts pour les conducteurs.

Plus les véhicules sont gros, plus les angles morts vont être importants. La particularité des véhicules lourds c’est que même si on se tourne la tête de gauche à droite pour essayer de couvrir ces zones d’angles morts, malheureusement on n'est pas capable de le faire parce que ce n’est pas conçu comme une voiture , explique Jonathan Beauvais.

Les contrôleurs routiers ont aussi utilisé la silhouette d’un enfant devant l’autobus pour démontrer tous les angles morts.

Du siège du conducteur de l'autobus, on constate que l’enfant est dans l'angle mort du chauffeur. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La silhouette de l’enfant est complètement cachée de l’intérieur, alors qu’il se trouve pourtant très près du conducteur , affirme Jonathan Beauvais.

Faut toujours avoir l'œil ouvert, ne pas être distrait, toujours être alerte. Les gens traversent parfois à tout moment , nous explique Johny Kotonski, conducteur d’autobus depuis plus de 25 ans. Il affirme tout de même n’avoir été victime d’aucun accident au cours de sa carrière.