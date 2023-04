Un temple sikh de l’Okanagan offre des services de santé mentale

Un temple sikh de Kelowna, en Colombie-Britannique, offre, depuis février, du soutien et des services d'aide psychologique afin d'améliorer la santé mentale des personnes de la communauté sud-asiatique et les encourager à aller chercher de l'aide.

Le programme comprend des séances mensuelles gratuites au temple sikh, appelé gurdwara, de l'Okanagan, offertes en personne et en vidéoconférence.

Lors des ateliers, des éducateurs et des travailleurs sociaux ayant une connaissance approfondie des Écritures saintes sikhes animent des discussions en punjabi et en anglais sur la manière de faire face aux dépendances, aux traumatismes émotionnels, à la violence et aux problèmes liés aux relations familiales.

Ils peuvent, au besoin, orienter les participants vers des professionnels de la santé mentale qui peuvent fournir des services adaptés à la culture sud-asiatique.

Amarjit Singh Lalli, un entrepreneur de la région de l’Okanagan qui enseigne la liturgie sikhe depuis deux décennies, a contribué à lancer le programme.

Beaucoup de sikhs de la communauté ne veulent pas parler de leurs sentiments ou aller chercher de l’aide pour leur santé mentale, en raison d’un sentiment de honte entourant les enjeux de santé mentale dans la culture sud-asiatique , explique-t-il.

La travailleuse sociale Gurmit Kaur Sandhu, qui fournit des services dans le cadre du programme offert au temple, croit que beaucoup de membres de la communauté sont habitués à faire des sacrifices et n’ont pas l’habitude de prendre le temps de s’asseoir et de parler de ce qu’ils vivent.

Ayant fait face à beaucoup de difficultés, ils ont appris à mettre leurs besoins de côté et à faire des sacrifices pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Au cours des dernières années, plusieurs organisations de santé à travers le pays ont tenté de renforcer le soutien à la santé mentale des Sud-Asiatiques.

Selon un rapport du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), à Toronto, les Sud-Asiatiques sont plus susceptibles de souffrir de troubles émotionnels, mais moins susceptibles d'aller chercher un traitement que d'autres groupes ethniques.

En 2019, la Régie de la santé du Fraser, en Colombie-Britannique, affirmait, dans un rapport, que le nombre de décès liés à des drogues toxiques chez les Sud-Asiatiques de sa juridiction avait augmenté de 255 % entre 2015 et 2018, une augmentation plus importante que celle de 138 % signalée chez d'autres personnes de son territoire.

La Régie notait également que les personnes d'origine sud-asiatique étaient sous-représentées parmi les personnes à la recherche d'un traitement pour soigner la toxicomanie.

Avec les informations de Winston Szeto