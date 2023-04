Le casino d'Innisfil, au sud de Barrie, a été le premier à reprendre ses activités samedi dès midi, selon un communiqué de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Les machines à sous et les jeux de table sont rendus disponibles aux clients de cet établissement, dit la société, qui assure que les autres rouvriront au cours des prochains jours selon une approche progressive .

Tous nos systèmes sont opérationnels et prêts à fonctionner. Nous sommes en train d'obtenir les approbations des organismes de réglementation [à savoir la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, NDLR] explique à Radio-Canada le directeur des communications pour l'Ontario de Gateway Casinos and Entertainment, Rob Mitchell.

M. Mitchell refuse d'entrer dans les détails sur le rançongiciel. Cependant, il n'y a selon lui aucune preuve de violation des données, qu'elles soient de nature personnelle, des employés ou de l'entreprise. La prudence a mené la société à ordonner la fermeture de ses casinos, ajoute-t-il.

Aucun calendrier précis de réouverture des 13 casinos restants n'est communiqué, mais les clients seront avisés le moment venu. Le plus important est de ramener nos employés , assure M. Mitchell.

Les casinos étaient paralysés depuis le 16 avril pour ce que l'entreprise nommait alors un dysfonctionnement à l'échelle du système, avant qu'elle n'admette qu’il s’agissait d’une attaque au rançongiciel.

La chaîne Gateway Casinos est propriétaire de 31 établissements de jeux au pays.

Plus de détails à venir.