Le coût des graines pour oiseaux s’envole, disent les détaillants

Au Wild Bird Store, dans le sud-ouest de Calgary, un sac de 20 livres (environ 9 kg) de graines de tournesol pour oiseaux se vend environ 50 $, soit quelque 20 % plus cher qu’en 2019, selon la copropriétaire du commerce, Kris Brown-Schoepp.

Il s’agit de la plus forte hausse des 25 années où elle a tenu boutique. Normalement, on voit une augmentation du prix de quelque chose comme 50 cents par année , explique-t-elle. On n’a jamais vu de prix aussi élevé pour un sac de 20 livres.

Si l’exemple des graines de tournesol est frappant, la commerçante souligne que l’envol des prix est un phénomène qui touche tous les produits alimentaires pour oiseaux, et ce, à l’échelle du pays.

Chez Wild Birds Unlimited, à Ottawa, la copropriétaire, Kindell Tolmie, hésite maintenant à ouvrir ses courriels, de peur de voir une autre hausse frapper ses produits. Le marché est très volatile en ce qui concerne les prix , admet-elle.

La guerre, la sécheresse et le coût de la vie

Le maintien des prix est un défi , lance Kelly Barany, la copropriétaire de la ferme Chin Ridge Seeds de Taber, en Alberta. On essaie de trouver des moyens de garder nos produits abordables pour les consommateurs, mais à un moment donné, on doit augmenter nos prix.

Pour expliquer ces hausses, elle cite notamment la guerre en Ukraine, qui est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de produits du tournesol au monde. Elle souligne également l’augmentation du coût d’emballage et d’expédition, de même que la hausse du coût de la main-d’oeuvre.

Un autre facteur en cause est la sécheresse qui a marqué l’été 2021 dans les Prairies, note Chuck Penner, qui suit l’évolution du prix des produits agricoles pour LeftField Commodity Research, une entreprise de Winnipeg spécialisée dans l’analyse des marchés agricoles.

Les prix de toutes sortes de grains ont augmenté à ce moment-là, ce qui inclut les graines pour oiseaux , explique-t-il. Ils ont atteint un sommet à un moment où les stocks étaient relativement faibles et où les prochaines récoltes n’étaient prévues que l’année suivante.

Selon lui, ce sommet a été atteint au printemps 2022 et la récolte normale de l’an dernier a permis aux prix de redescendre.

Les prix payés aux fermiers ont diminué considérablement depuis un an, ce qui fait que les prix actuels sont plutôt influencés par d’autres facteurs , souligne-t-il. Il croit que les coûts de la main-d’oeuvre et du transport comptent parmi ceux-ci.

Avec les informations de Jennifer Dorozio