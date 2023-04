Tragédie d’Akwesasne : une enquête indépendante souhaitée sur l’intervention de la police

Huit personnes – quatre originaires de l'Inde et quatre d'origine roumaine – sont mortes en tentant de rejoindre illégalement les États-Unis à partir du Canada via le territoire mohawk d'Akwesasne, qui chevauche la Montérégie, l'Ontario et l'État de New York. (Photo d'archives)

Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz