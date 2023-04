Demi-finale de la LHJMQ : les Mooseheads prêts à affronter une grosse machine de hockey

Le défi sera cependant colossal pour la troupe de l’entraîneur-chef Sylvain Favreau, dans cette demi-finale quatre de sept qui débute samedi soir à domicile devant le puissant Phoenix de Sherbrooke, avant de se poursuivre dimanche.

En saison, les deux formations de sont partagées les honneurs, les Mooseheads l’emportant 6 à 2 chez eux le 14 janvier et le Phoenix dominant 3 à 0 devant ses partisans le 25 février.

Sylvain Favreau, entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax, apprécie le défi qui se présente face au Phoenix de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Sylvain Favreau se moque qu’on lui dise que son club a eu la vie relativement facile dans la division des Maritimes.

On se concentre sur notre processus et on ne s’attarde pas trop à ce qui se dit à l’extérieur , coupe-t-il.

Face à une machine de hockey

Face à la puissante attaque du Phoenix, Sylvain Favreau consent que son équipe en aura plein les bras.

Le Phoenix de Sherbrooke est toute une machine de hockey. Il s’est beaucoup amélioré à la date limite des échanges. On a passé les derniers jours à chercher les failles dans leur jeu. Ce sera une série difficile face à une équipe plus lourde, plus expérimentée et plus physique. Il faudra trouver une manière de contrer ça , pense le pilote d’Halifax.

Alexandre Doucet, des Mooseheads d'Halifax, a bien hâte de jouer contre le Phoenix de Sherbrooke, l'équipe de sa ville natale. Photo : Radio-Canada

Alexandre Doucet, auteur de six buts et 14 points en séries éliminatoires, est excité à jouer contre l’équipe de sa ville d’enfance.

J’allais encourager le Phoenix quand j’étais jeune. C’est une bonne équipe et on sait que ça ne sera pas facile. Pour moi, ça me motive davantage car c’est ma ville natale. En voyant le classement, je savais qu’il y avait des chances qu’on ait à les affronter , a-t-il noté.

Lui aussi rejette du revers de la main cette idée de la supposée faiblesse des équipes de la division des Maritimes.

Nous sommes aussi bons que les trois autres équipes en demi-finale [Sherbrooke, les Remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau]. Même si les gens n’ont pas confiance, ça nous motive davantage à leur prouver le contraire. On va prendre ça un match à la fois et ce sera important de gagner nos parties à la maison , estime l’attaquant.

La pression sur le gardien Mathis Rousseau

Le secret du succès des Mooseheads passera fort probablement par la performance du gardien Mathis Rousseau. Il se dit content d’affronter une puissance de la LHJMQ , malgré la pression que ça peut représenter.

Le gardien des Mooseheads d'Halifax, Mathis Rousseau. Photo : Radio-Canada

Ce sera un gros test. Nous sommes dans le carré d’as. Sherbrooke a de gros joueurs qui ont beaucoup de talent. Leur alignement n’est pas à plaindre. Mais nous aussi, on a beaucoup de talent et on veut les battre , indique celui qui montre une excellente moyenne de buts alloués de 1,97 en neuf matchs éliminatoires.

Lui aussi trouve qu’on s’attarde pour rien à la qualité du jeu dans la division des Maritimes.

Ces histoires reviennent chaque année. On a la chance de prouver que, quand ça compte, on est là , soutient le gardien de 18 ans.

Les matchs 3 et 4 de la série quatre de sept seront disputés à Sherbrooke mardi et jeudi.

Avec les informations de François Le Blanc