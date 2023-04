Le choix d’une femme trans comme oratrice principale par le YWCA de Regina fait polémique

Selon la directrice générale de l’organisme, Melissa Coomber-Bendtsen, le YCWA et Fae Johnstone reçoivent de nombreuses plaintes et des menaces depuis le 21 avril dernier, soit le jour où cette annonce est sortie.

Melissa Coomber-Bendtsen affirme que dans un premier temps, ils ont reçu des réactions transphobes qui venaient hors de Regina, mais certaines personnes de la communauté ont aussi commencé à leur envoyer des messages à travers les réseaux sociaux , des lettres et des courriels, ainsi que par téléphone.

Certains ont même demandé la démission de Fae Johnstone, qui est une militante trans très connue et qui est membre du YWCA Canada.

Malgré ces défis, Melissa Coomber-Bendtsen réitère son soutien envers Fae Johnstone.

C’est une leader communautaire incroyable dans notre pays et elle a fait un travail remarquable auprès du gouvernement fédéral sur les politiques concernant le genre et la diversité sexuelle, affirme-t-elle. On a choisi Fae comme oratrice principale, car vu les temps qui courent, il est important d’avoir les perspectives des femmes trans et que ces perspectives soient partagées au sein de notre communauté et à Regina.

Melissa Coomber-Bendtsen ajoute que le YWCA de Regina dessert, entre autres, des femmes trans et des personnes bispirituelles à travers ses centres de refuge ainsi que ses services de réduction des méfaits.

Les femmes trans et le féminisme

La militante, Fae Johnstone, affirme qu’elle n’est pas surprise des attaques à son encontre, mais elle se dit quand même attristée.

L’extrême droite nous a dans sa ligne de mire. Ils estiment que nous représentons une menace pour les femmes et les enfants, mais chaque organisme féminisme à travers le Canada reconnaît qu’on ne peut pas atteindre l’égalité des sexes sans les femmes trans , estime-t-elle.

Fae Johnstone ajoute que les femmes trans sont plus vulnérables aux inégalités et qu’elles vivent souvent dans la pauvreté, tout en faisant face à la haine, à la violence et au harcèlement.

« Les personnes trans ne demandent pas beaucoup. Nous voulons seulement que nos droits de la personne soient respectés, ainsi que notre dignité et notre droit à l’égalité. » — Une citation de Fae Johnstone, militante pour les femmes trans et membre de YWCA Canada

En dépit de nombreux défis et les messages de haine qu’elle reçoit, Fae Johnstone se dit excitée à livrer son discours lors du 2023 Nutrien Women of Distinction Awards.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti