Plus de 200 participants à un tournoi de poches à Jonquière

Plus de 200 adeptes de jeu de poches participent à un tournoi de cornhole samedi à l'hôtel Delta à Jonquière.

Des équipes de partout au Québec et de l'Ontario se sont déplacées pour participer à ce deuxième tournoi qui est organisé par la ligue Cornhole Saguenay.

Il s’agit d’un des plus importants de la province, selon l’organisation. L’événement rassemble 180 équipes de quatre calibres différents.

Le président de la ligue, Jérôme St-Pierre, souligne que ce loisir connaît un grand engouement. Le nombre de joueurs connaît une augmentation importante.

C'est en pleine effervescence, souligne-t-il. L'an dernier, on était trois associations à travers le Québec qui offraient des ligues de cornhole.

Il estime maintenant le nombre de ligues à plus d’une quinzaine dans la province. L’intérêt pour ce loisir se traduit aussi dans les inscriptions au sein de la ligne saguenéenne.

Cette année, on avait 162 joueurs. Pour l'année prochaine, on s'attend à avoir plus de 200 joueurs , a-t-il ajouté.

Steven Glidden et sa fille Éloïse, deux joueurs de Saguenay, participent au tournoi. Le duo joue ensemble depuis près de deux ans.

C'est comme un loisir de base, mais là, c'est devenu vraiment une passion. On joue plusieurs fois par semaine, puis on aime bien ça , partage Éloïse.

Pour eux, le tournoi est une occasion de passer du temps de qualité en famille.

« C'est comme un virus, le cornhole!, lance de son côté son père Steven. Tout le monde qui touche à ça, tout le monde aime ça, vraiment. Mais jouer en duo père-fille, c'est vraiment une expérience le fun. »