Du homard dans les poissonneries de la Gaspésie dès dimanche

Le coup d’envoi de la pêche aux homards a été donné samedi matin à 4 h 30, à Percé. Les pêcheurs anticipent une fois de plus une bonne saison.

Avant même les premières lueurs du jour, les homardiers effectuaient les derniers préparatifs. Ils ont ensuite levé l’ancre tous ensemble.

Tout comme l’arrivée du homard dans les assiettes des Québécois, c’est avec impatience que plusieurs pêcheurs attendent cette journée.

On a hâte de recommencer à naviguer avec le majestueux Rocher Percé, le soleil, le décor et les fous de Bassan qui passent quand on est en mer. C’est vraiment quelque chose de spécial , raconte l’homme de pont, Louis-Marc Mauger, à quelques heures de sa quatrième saison de pêche.

Le coup d’envoi de la pêche aux homards a été donné samedi matin à 4h30, à Percé. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Plusieurs curieux étaient également présents au quai très tôt samedi afin d’assister au départ et à la traditionnelle bénédiction des bateaux.

Chaque année, ça se passe ici. J’avais vraiment envie de voir ça. La pêche aux homards, c’est quelque chose qui fait vivre les gens d’ici. C’est précieux pour notre région , témoigne Manue Babin.

La saison 2023

La météo qui sera clémente cette fin de semaine permet aux pêcheurs d’envisager un bon début de saison. Il fait beau aujourd’hui et [pour] les deux à trois prochains jours, donc ça devrait bien aller. Par contre, il annonce une tempête ensuite, mais au moins les cages vont être à l’eau , rapporte le capitaine de bateau, Jimmy Lepage.

Au cours des 68 prochains jours, les homardiers iront déposer leurs cages le long des côtes. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Cette année, en Gaspésie, ce sont près de 140 détenteurs de permis qui tenteront d'attraper un maximum de ce crustacé tant attendu par les Québécois.

Les homardiers effectueront deux à trois voyages samedi afin de déposer leurs cages sous l'eau. Dès dimanche, les pêcheurs les récupéreront pour offrir les premiers homards de la saison dans les poissonneries de la région.

Les pêcheurs espèrent obtenir un prix similaire à celui de l’an passé, soit 8 $/lb. Selon les relevés scientifiques, en ce qui concerne les prises, on anticipe une bonne saison. Pour le prix, ça dépend vraiment. On envisage une légère baisse, peut-être 7 $ pour les pêcheurs , soutient Jimmy Lepage.

L’an dernier, sept millions de homards ont été pêchés dans la région. De ce nombre, 75 % ont été vendus vivants sur le marché québécois.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau