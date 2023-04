Un premier budget excédentaire pour l’Université Laurentienne après la restructuration

Le budget 2023-2024 de l’Université Laurentienne a été adopté à l’unanimité par le Conseil des gouverneurs vendredi, un budget qui prévoit un surplus de 8,2 millions de dollars pour la prochaine année.

Selon le président du conseil Jeff Bangs, le budget fera des investissements clés dans des domaines essentiels, en donnant la priorité à l’expérience étudiante .

Le président du conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne, Jeff Bangs, s'est adressé aux membres de la Chambre de commerce du Grand Sudbury le 10 novembre. (archive) Photo : Fournie par la Chambre de commerce du Grand Sudbury

L’Université Laurentienne a indiqué par communiqué que le budget s’est concentré sur sept priorités.

amélioration de l’expérience et de la satisfaction de la population étudiante;

renouvellement du corps professoral dans les domaines de force et de besoins du marché;

maintien de l’agrément des programmes;

amélioration de l’inscription, de la rétention et de la préparation à la carrière des étudiants;

rétablissement des relations avec les organismes de financement de la recherche;

renouvellement des installations du campus et mise à niveau de l’infrastructure et des systèmes informatiques;

transformation et planification stratégique.

Selon la rectrice par intérim Sheila Embleton, ce budget permet à l’Université de bâtir sur une base financièrement saine. Opérer à partir d’une situation excédentaire garantit que nous avons des éventualités en place et minimise les risques .

Sheila Embleton est la rectrice par intérim de l'Université Laurentienne. Photo : Avec l'autorisation de l'Université Laurentienne.

Le budget prévoit des revenus totaux de 196 millions de dollars, avec 8,4 millions de dollars prévus pour l’entretien, 7,2 millions pour les coûts de transformation et 7,5 millions en bourses d’étude et d’aide.

Les syndicats pas tous convaincus

L’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL) a exprimé ses réserves quant au nouveau budget, notamment en ce qui concerne les conditions de travail des professeurs.

Nous sommes déçus que ce dernier budget minimise les concessions faites par les membres du corps professoral au cours du processus de la LACC , a indiqué par communiqué Fabrice Colin, président de l’APPUL.

Il affirme que le processus de médiation entourant la LACC a imposé une réduction des salaires de 5 % pour les professeurs en 2021, suivi d’un gel des salaires pour l’année suivante.

Fabrice Colin est le président de l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Selon le syndicat, le budget 2023-2024 ne prend pas en compte 22 postes laissés vacantss après la démission de professeurs dans ses calculs de sa viabilité financière.

L'administration précédente a cherché à faire des coupes plus importantes que nécessaire. Avec un surplus prévu de 8,2 millions de dollars, ce budget ne corrige pas les concessions, qui ne sont plus nécessaires, et n'offre pas aux membres du corps professoral une rémunération équitable par rapport au marché , peut-on lire dans le communiqué publié par le syndicat.

L’ APPUL a soutenu et accepté que des salaires plus élevés soient offerts aux rectrice et vice-rectrice intérimaires. Il est temps que l'administration fasse preuve de la même bonne volonté , ajoute M. Colin.

Le Syndicat des employés de l’Université Laurentienne (SEUL) a quant à lui indiqué par communiqué que le budget était positif pour la communauté universitaire.

Tom Fenske est le président du Syndicat des employés de l'Université Laurentienne. Photo : CBC/Erik White