La mode africaine à l’honneur à Amos

L'événement est organisé pour la deuxième fois, après un premier passage à Rouyn-Noranda en 2022.

Le défilé sera l'occasion de montrer les créations de 3 stylistes originaires d'Afrique qui habitent l'Abitibi-Témiscamingue.

Ce sont des produits qui ont été conçus avec des tissus souvent importés, mais qui sont présents ici en région. Les créatrices les vendent déjà ici, dans des boutiques privées , indique Aimé Pingi membre du conseil d'administration d'Africulture.

Il précise que ces produits sont demandés en région. C'est souvent des Africains qui [les achètent], mais beaucoup des Québécois de souches qui s'intéressent à ce genre de vêtements et qui en font des commandes aussi , dit-il.

L'organisme Africulture qui fait la promotion de la culture africaine à travers l'art est derrière l'événement.

Aimé Pingi dit qu'en plus de promouvoir la créativité africaine, l'événement servira à montrer que la mode africaine est internationale.

« C'est d'abord et promouvoir la créativité africaine à travers la mode. Et puis montrer que la mode africaine est devenue internationale aujourd'hui. Elle peut se porter avec tout et pas partout. »