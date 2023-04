Les Remparts enlèvent le premier match face aux Olympiques

Evan Nause et James Malatesta ont inscrit chacun un but en deuxième période et le gardien William Rousseau a fait le reste du travail pour permettre aux Remparts de Québec de l’emporter 5-2 et de prendre les devants 1-0 dans la série demi-finale face aux Olympiques de Gatineau vendredi soir au Centre Vidéotron.