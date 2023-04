Frappe israélienne en Syrie : 3 civils blessés, selon Damas

Vers 0 h 50 [heure locale], l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne avec plusieurs missiles, venant de la direction du nord du Liban et visant plusieurs positions dans les environs de la ville de Homs , a rapporté l'agence officielle SANA.

Trois civils ont été blessés, une station-service civile a pris feu et un certain nombre de réservoirs de carburant et de camions ont été brûlés , a ajouté l'agence, précisant que la défense aérienne syrienne avait intercepté certains des missiles.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une organisation basée au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources à l'intérieur de la Syrie, des missiles israéliens ont détruit un dépôt de munitions appartenant au Hezbollah libanais à l'aéroport militaire de Dabaa , dans la province de Homs. Sans signaler de victimes, l'Observatoire a fait état de fortes explosions et d'incendies.

Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, Israël a lancé des centaines de frappes aériennes contre le pays, visant principalement les forces soutenues par l'Iran et le Hezbollah, ennemis jurés d'Israël.

Le 2 avril, Israël avait mené des frappes similaires contre une installation du Hezbollah dans la zone de l'aéroport de Dabaa, tuant deux combattants pro-iraniens et blessant cinq soldats, selon l'OSDH.