Des restes humains découverts dans une décharge de Big Island Lake en Saskatchewan

La GRC indique qu’elle a reçu un appel le 21 avril concernant des restes humains dans la décharge de la communauté de Big Island Lake, près de la frontière entre la Saskatchewan et l'Alberta.

Les membres de l'unité des crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan ont poursuivi les recherches dans la région, mais ils n'ont pas trouvé d'autres restes humains, affirme la police.

Selon les résultats d’une autopsie réalisée par la GRC le 24 avril, les restes humains ne correspondaient pas aux personnes disparues dans la région.

Le Centre national pour les personnes disparues et restes non identifiés (CNPDRN) de la GRC de la Saskatchewan, qui enquête notamment sur les cas de disparition, d'homicide, de mort suspecte et de découverte de restes humains, a pris en charge l'enquête.

Le détachement de la GRC de Pierceland collabore avec le CNPDRN , ainsi que des dirigeants de la Nation crie et le Bureau du coroner de la Saskatchewan afin d'identifier les restes humains.

Les forces de l’ordre demandent à toute personne ayant des renseignements de communiquer avec le service de police de Pierceland au 306-839-3330 ou d'envoyer des renseignements anonymes à Échec au crime en ligne ou en composant le 1-800-222-8477.