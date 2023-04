Avant le vol de lingots de Toronto, le plus grand voleur d’or du Canada était Winnipégois

C'est un vendeur d’ustensiles de cuisine de Winnipeg qui avait commis le plus grand vol d’or au Canada en 1966. La valeur de son butin est estimée à près de 20 millions de dollars aujourd'hui. Cinquante-sept ans plus tard, son « record » a été détrôné par le vol d’or survenu à l’aéroport de Toronto, en avril dernier.

C’était grâce à un plan élaboré que le vendeur du North Kildonan, Ken Leishman avait intercepté 12 lingots d'or à l'aéroport de Winnipeg le 1er mars 1966.

Selon le blogueur et historien local Christian Cassidy, beaucoup considéraient Leishman comme un antihéros à soutenir.

Ce n'était pas un meurtre. Les gens n'ont pas été blessés. Je pense que ça fait partie des choses qui ont contribué à faire de lui un héros populaire , estime l’historien.

La première page du Winnipeg Tribune annonce la nouvelle le lendemain du vol commis en mars 1966 à l'aéroport de Winnipeg. Photo : Collection du Winnipeg Tribune/archives de l'Université du Manitoba

Même le sergent détective George Dunmall, qui a mené l’enquête dans cette affaire, lui avait tiré son chapeau.

Le fils de l’enquêteur, Larry Dunmall, justifie la position de son père. C'était une opération planifiée et exécutée d’une main de maître. […] Lorsque certaines activités criminelles sont menées dans les règles de l'art, sans violence, on peut se dire que c'était un bon plan. Et mon père appréciait certainement les bons plans .

Le vol d’or à l’aéroport de Toronto pour une valeur estimée à 20 millions de dollars ressemble aux méthodes déployées par Ken Leishman. Il ne fait cependant pas partie de la liste des suspects puisqu’il est décédé en décembre 1979, dans un accident d'avion, dans le nord de l'Ontario.

Une enfance violente

Né en 1931, Ken Leishman avait été ballotté d'un foyer d'accueil à l'autre, avant d'être arraché à un foyer violent par l'aide à l'enfance.

Au cours de sa vie, ce dernier a commis des vols à répétition.

Que ce soit des radios, des réfrigérateurs ou encore des cuisinièred, l’historien Christian Cassidy explique que Ken Leishman déplaçait les gros objets en se faisant passer pour un employé. Il appelait ensuite des sociétés de transport pour qu'elles viennent chercher ces objets et les livrer à son domicile.

Avec un QI de 146, ce voleur notoire était doué.

Suite à un appel d'un répartiteur à la police. Ken Leishman avait passé trois moins en prison. Cela ne l'avait cependant pas découragé, car ses délits avaient pris de l'ampleur.

Cambriolage de banques, Bandit Gentleman, et évasion

En décembre 1957, Ken Leishman s’était rendu à Toronto pour cambrioler une banque. Grâce à son charme, il en était ressorti avec un butin de 10 000 dollars, ce qui lui a valu le surnom de Bandit Gentleman.

Une autre visite en mars 1958 n'avait pas aussi fructueuse. Il avait trébuché et avait été retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Il avait par la suite écopé de 12 ans de prison pour les deux vols et avait aussi reçu un nouveau surnom : le Bandit volant.

Ken Leishman apparaît sur une photo d'identité judiciaire datant de mars 1966. Photo : Archives de l'Université du Manitoba

Ken Leishman, décrit comme un prisonnier modèle, avait libéré sur parole après 3 ans et demi. Cela ne l'avait cependant pas empêché à reprendre ses anciennes habitudes.

Après avoir observé les activités d'une entreprise responsable du transport des lingots d’or de la mine de Red Lake, en Ontario, ce dernier avait réuni quatre complices et avait élaboré un plan pour se faire passer pour des employés d’entreprise.

Une fois les lingots récupérés, Ken Leishman voulait les stocker alors que d’autres voulaient récupérer de l’argent rapidement.

Repenti

Pendant deux jours, alors que Ken Leishman se dirigeait vers l’aéroport de Vancouver depuis Winnipeg, la Gendarmerie royale du Canada avait remonté la filière pour intercepter le cerveau de l’opération.

Ses complices et leurs butins avaient aussi été saisis, mais les autorités n'avaient pas réussi à mettre la main sur les lingots de Ken Leishman.

Ce dernier s'était évadé de prison à deux reprises et avait finalement été condamné à 15 ans de prison pour ses crimes.

Ken Leishman pose à côté d'un avion monomoteur dans les années 1970, alors qu'il vivait à Red Lake, en Ontario. Photo : Frank Chalmers/Archives de l'Université du Manitoba

Libéré sur parole après avoir purgé huit ans de prison, il était allé s’installer à Red Lake avec sa famille et ses enfants. Un nouveau départ réussi pour Ken Leishman qui avait retrouvé un emploi et avait même été élu président de la chambre de commerce.

Reconverti en pilote d'avion, son avion s’est écrasé en 1978. Même si son portefeuille et des lambeaux de vêtements avaient été trouvés, son corps n’a jamais été retrouvé.

Une enquête a conclu plus tard qu'il avait probablement été pris par des loups et il a été déclaré légalement mort à l'âge de 48 ans.

L'or qu'il avait abandonné en Colombie-Britannique 12 ans plus tôt, n'a jamais été retrouvé.

Avec les informations de Darren Bernhardt