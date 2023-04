Cette cinquième saison donnera-t-elle les grands honneurs au Cavalry FC?

Les joueurs du Cavalry FC et leurs supporteurs espèrent que l’équipe professionnelle de soccer de Calgary remportera tous les trophées pour sa cinquième saison, grâce à l'embauche de plusieurs jeunes joueurs et la présence de nombreux vétérans.

Dimanche 30 avril sera le premier match à domicile de l’équipe pour la saison 2023, mais son troisième de la saison, incluant deux matchs nuls et une défaite en fusillade dans le championnat canadien.

Ils ont bien joué , croit Tasos Doganis, membre des Foots Soldiers, l’un des groupes de supporteurs les plus vocaux durant les matchs. La défense était un peu faible, les joueurs ont fait quelques erreurs, sans plus.

Tasos Doganis fait partie des Foot Soldiers, l'un des groupes de supporteurs les plus bruyants dans les gradins du stade Atco. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Tasos Doganis rappelle toutefois qu’une saison comprend 28 matchs et qu’il est encore tôt pour juger l’équipe. J’ai espoir qu’on va obtenir un titre [de champion] pour la première fois [dans l’histoire du club].

Des nouveaux venus

La dernière saison s’est terminée dans la déception pour le Cavalry FC, alors que l’équipe a terminé troisième dans la Première ligue canadienne, à deux points des meneurs. L’équipe s’est inclinée en demi-finale du championnat face à ses rivaux de toujours, le Forge FC de Hamilton, en Ontario.

La saison 2022 a été difficile pour l’équipe, marquée par de nombreuses blessures chez des joueurs clé et la vente mi-saison des jeunes Victor Loturi et Aribim Pebble à des clubs européens, selon l’entraîneur et gérant de l’équipe Tommy Wheeldon Jr.

Le milieu de terrain Shamit Shome, natif d'Edmonton, retrouve son ancien entraîneur de l'équipe junior en rejoignant les rangs du Cavalry FC. Il devra manquer le match d'ouverture en raison d'une blessure au genou. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Durant la saison morte, le Cavalry FC a embauché un attaquant, deux milieux de terrain et trois défenseurs.

Nous avions besoin d’un changement de décor, ce sont des choses qui arrivent au soccer , estime l’entraîneur Tommy Wheeldon Jr. Dans une ligue avec un plafond salariale, tu dois être à l’aise avec le fait que le tiers de ton équipe va changer d’une année à l’autre.

De quoi plaire à Tasos Doganis qui estime que l’équipe avait besoin d'une meilleure défense et de plus de buts. C’est ce qui nous manquait l’an dernier : de terminer les jeux. Nous n’avions pas un attaquant fort à l’avant pour finir.

L'ailier Mikaël Cantave trouve l'édition 2023 du Cavalry FC bien équilibrée entre les jeunes joueurs et les vétérans. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

L'ailier Mikaël Cantave voit aussi d’un œil les récentes embauches.

C'est un nouveau groupe, beaucoup de jeunesse, donc ça veut dire qu’il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'énergie aussi , croit celui qui a rejoint l’équipe mi-saison l’an dernier.

L’équipe devra toutefois faire attention aux blessures pour ne pas répéter l’expérience de 2022.

Déjà, le nouveau milieu de terrain Shamit Shome devra rater le match d’ouverture à Calgary à cause d’une blessure au genou.

Un nouveau trophée pour 2023

Le Cavalry FC a toujours obtenu une chance de participer aux séries éliminatoires en terminant respectivement 1er en 2019, 2e en 2021 et 3e en 2022. L’équipe n’a toutefois jamais réussi à soulever le trophée de championnat de la CPL , le North Star Shield.

Pour la première fois de l’histoire de la ligue, l’équipe qui terminera en tête après la saison de 28 matchs obtiendra un trophée.

L'entraîneur Tommy Wheeldon Jr. dirigera le Cavalry FC pour une cinquième saison consécutive. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Toutes les équipes vont avoir un peu plus de compétition, la compétition va être plus sérieuse estime l’ailier Mikaël Cantave. Ça va motiver tout le monde, individuellement, les joueurs encore plus.

La nouvelle saison marque aussi la fin d’Al Classico, le trophée créé par les supporteurs du FC Edmonton et de Cavalry FC remis à la meilleure équipe professionnelle de soccer de l’Alberta.

En effet, le FC Edmonton n'a pas réussi à trouver de nouveaux propriétaires et l’équipe a mis fin à ses opérations après la saison 2022.

Le Cavalry FC doit travailler sa défense et mieux terminer ses attaques, selon le supporter Tasos Doganis. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Tasos Doganis fait partie du groupe qui a participé à la création du trophée. Il ne sait pas ce qu’il adviendra de la coupe Wild Rose.

Nous allons nous ennuyer des trois points que nous accordait Edmonton chaque année parce qu’ils ne gagnaient jamais , ironise le Foot Soldiers.

« C'est dommage, c'est clair que c'est toujours un bon match à jouer, deux équipes d'Alberta c'était bien. C'est à nous de porter le drapeau de la province bien haut pour que le reste du pays sache que le [soccer] ici en Alberta est bien. » — Une citation de Mikaël Contave, attaquant du Cavalry FC.

L’entraîneur Tommy Wheeldon de son côté ne s’inquiète pas de la perte de son rival albertain. Il reste le Pacific FC pour la bataille de l’Ouest et le Forge FC pour la bataille de l’Est.