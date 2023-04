Les infirmières de l’Ontario toucheront une augmentation de salaire rétroactive

La loi de 2019, connue sous le nom de projet de loi 124, a plafonné les augmentations de salaire des infirmières et autres travailleurs du secteur public à 1 % par an pendant trois ans.

Cette loi a été jugée inconstitutionnelle en novembre, et bien que le gouvernement fasse appel de cette décision, l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO) a demandé une rémunération rétroactive par l'intermédiaire d'un arbitre, car les contrats étaient susceptibles d'être rouverts si le projet de loi 124 était abrogé ou déclaré invalide.

Les arbitres ont maintenant accordé aux infirmières une augmentation de salaire supplémentaire de 0,75 % pour l'année commençant le 1er avril 2020, 1 % supplémentaire pour l'année suivante et 2 % supplémentaires pour la dernière année.

Pour cette dernière augmentation, accordée dans un arbitrage séparé des deux autres, l'arbitre a justifié sa décision en soulignant que le recrutement et la rétention sont des considérations essentielles que nous ne pouvons ignorer .

L'arbitre a par ailleurs motivé sa décision en soulignant l'inflation et les forces du marché qui ont une incidence sur les infirmières, et la nécessité de recruter et de conserver des infirmières dans les hôpitaux de l'Ontario.

L’Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario affirme toutefois que ces montants ne reflètent toujours pas la valeur des infirmières autorisées et ne suffiront pas à combler les pénuries de personnel dans la profession.

Les ajustements salariaux rétroactifs découlant de ces récentes décisions sont tout simplement trop faibles, trop tardifs pour régler les importantes pénuries de personnel de santé qui nuisent aux soins des patients , a réagi le président par intérim de l’ AIIO , Bernie Robinson.

Ils échouent totalement à remédier à la dégradation incessante des conditions de travail d'une main-d'œuvre qui a été en première ligne pour les Ontariens tout au long de la pandémie, et ils ne font rien non plus pour remédier à l'inégalité entre les sexes.

De son côté, le PDG de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, Anthony Dale, reconnaît l'énorme valeur des infirmières et des autres travailleurs de la santé de première ligne .

Bien qu'il n'y ait pas un seul contributeur ou une seule solution qui résoudra fondamentalement les défis profonds en matière de ressources humaines en santé auxquels est confronté le système de soins de santé de l'Ontario, nous savons que la négociation collective est un élément important d'une stratégie plus vaste et globale pour résoudre ces problèmes , a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'arbitrage devrait se tenir sur deux jours la semaine prochaine pour le prochain contrat des infirmières de l'hôpital.

Les membres de l' AIIO travaillant dans le secteur des maisons de bienfaisance ont également reçu 0,75 % supplémentaires au cours de chacune des trois années, a indiqué le syndicat.

Avec les informations de La Presse canadienne