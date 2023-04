Deux personnes accusés d’avoir tué une fillette de 8 ans

Le Service de police d’Edmonton (EPS) a déposé des accusations contre deux individus, vendredi, à la suite de la disparition et du possible décès d’une fillette de 8 ans.

Par communiqué, EPS a indiqué que des agents ont répondu à un appel sur la vérification du bien-être d’un enfant le lundi 24 avril en début de soirée. Une fois sur les lieux, dans une résidence située dans le secteur de la 87e Avenue et de la 165e Rue, les membres de la police n’ont pas pu localiser l’enfant et ont commencé à enquêter .

La section responsable des homicides de l’EPS a pris la tête de l’enquête tôt le lendemain matin, compte tenu des circonstances jugées suspectes. À l'heure actuelle, la fillette de huit ans n'a pas encore été retrouvée, mais on pense qu'elle est décédée , peut-on lire dans le communiqué.

Une recherche est actuellement organisée pour retrouver la jeune fille.

La police d’Edmonton dit travailler en étroite collaboration avec des partenaires externes, comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC), pour localiser la jeune fille.

Les autorités policières ont indiqué avoir arrêté une femme de 27 ans et un homme de 66 ans ce jeudi. Tandis que la femme a été inculpée de meurtre au premier degré et d’indignité envers le cadavre, l’homme, lui, est accusé de complicité de meurtre au premier degré et d'outrage à un cadavre.