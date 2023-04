Des patients bousculés lors de rendez-vous médicaux

Une septuagénaire, qui préfère que son nom soit tu, dit avoir vécu de l’anxiété lorsqu’elle a reçu cette directive. Elle affirme qu’elle n’a pas pu aborder plus de deux problèmes de santé, lors de son rendez-vous annuel avec son médecin de famille.

Quand on est des êtres humains et qu'on a des ennuis de santé, déjà, c'est dur à prendre. En plus, avec le bobos, on se dit : j'ai droit à deux questions, je n'irai plus , déclare-t-elle.

Préoccupée par de multiples problèmes de santé, la dame affirme que son médecin l’a invitée à prendre un autre rendez-vous pour poursuivre la discussion. Elle déplore ne pas pouvoir partager ses préoccupations. C’est seulement d'avoir le temps de poser mes questions à l'intérieur d'un délai raisonnable , demande-t-elle.

Une pratique critiquée par d’autres médecins

C’est une pratique dont on a déjà entendu parler , confirme le Dr Pierre Martin, président des médecins omnipraticiens de la Mauricie.

Le nombre de plages horaires est limité et la demande est grande, mais les médecins ont le devoir d’accompagner les patients, soutient-il. Le médecin doit être très prudent, parce que des fois le deuxième problème est pire que le premier.

Les médecins n’ont parfois qu’une quinzaine de minutes à allouer à un patient, rappelle-t-il. Il faut donc, selon lui, communiquer avec bienveillance et trouver un équilibre entre les contraintes de temps et les besoins des patients.

Ça me paraît un peu malhabile. Ce n’est pas de dire aux gens qu’ils n’ont qu’un problème, mais de mentionner en début de rencontre ‘’nous avons tant de temps à passer ensemble’’ , préconise Dr Martin.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux abonde dans le même sens. Il est clair que de telles pratiques ne doivent pas être établies. Il n’y a aucune directive qui permet de limiter les problèmes à traiter lors d’un rendez-vous , indique sa porte-parole, Marie-Claude Lacasse.

Le MSSS invite toute personne insatisfaite des services offerts à porter plainte au Collège des médecins, expliquant que la situation relève du code de déontologie des praticiens.

Le Collège des médecins répond quant à lui que les médecins se doivent d’évaluer et de prioriser les patients en fonction de leurs besoins et des contraintes de temps.

Avec les informations d’Amélie Desmarais