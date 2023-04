26 morts dans des frappes russes; Kiev se prépare pour son offensive de printemps

Les préparatifs touchent à leur fin , a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov au sujet de la grande attaque que son pays veut lancer pour reconquérir les territoires occupés dans l'est et le sud par la Russie.

L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts , a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse. Quand Dieu le voudra, [quand il y aura] la météo et la décision des commandants, on le fera.

Quelques heures auparavant, plusieurs frappes de missiles de croisière russes, les premières d'ampleur depuis début mars, ont atteint des immeubles d'habitation, provoquant la mort d'au moins 23 personnes à Ouman (centre), de 2 autres à Dnipro (centre est) et d'un homme de 56 ans retrouvé sous les décombres de sa maison dans la province de Kherson (sud).

Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et [notre] peuple rapproche l'État terroriste de l'échec et de la punition , a réagi sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a exigé une riposte internationale à la terreur russe.

La Russie a de son côté affirmé avoir bombardé des points de déploiement temporaires des unités de réserve des forces armées ukrainiennes avec des armes de haute précision .

Toutes les cibles assignées ont été atteintes , a affirmé le ministère russe de la Défense.

Lourds dégâts

À Ouman, une cité de 80 000 habitants, des journalistes de l'AFP ont vu un immeuble d'habitation éventré par un missile, des secouristes en train de sortir des corps et des personnes meurtries attendant des nouvelles de leurs proches.

Je veux voir mes enfants, vivants ou morts , lance à l'AFP Dmytro, 33 ans, un résident du bâtiment touché. Ils sont sous les décombres.

Au moins 23 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans cet immeuble, selon le dernier bilan en date du ministère de l'Intérieur.

Une autre frappe russe, cette fois sur Dnipro, une agglomération du centre-est de l'Ukraine, a causé la mort d' une jeune femme et d' un enfant de trois ans , a dit sur Telegram son maire, Borys Filatov.

Au total, l'armée ukrainienne a annoncé sur Telegram avoir abattu 21 missiles de croisière de type X-101/X-555 sur un total de 23, ainsi que deux drones .

Un bâtiment endommagé par une attaque russe à Ouman. Photo : Getty Images / Roman Pilipey

L’Ukraine aspire à récupérer les territoires perdus

De leur côté, les autorités installées par Moscou ont annoncé vendredi que 9 personnes avaient été tuées et 16 blessées dans des frappes des forces ukrainiennes sur Donetsk, la principale ville contrôlée par les Russes dans l'est de l'Ukraine.

Cet hiver, la Russie avait tenté de plonger l'Ukraine dans le noir et le désarroi, pilonnant ses infrastructures énergétiques, une stratégie qui a toutefois échoué.

La perspective d'une prochaine offensive de l'armée ukrainienne, appuyée par de puissants équipements occidentaux, ferait entrer la guerre dans une nouvelle phase, après plus d'un an de conflit à haute intensité.

Depuis plusieurs mois, l'Ukraine affirme vouloir lancer un assaut décisif pour inverser le cours de l'invasion russe et libérer le près de 20 % de son territoire qui est occupé – dont la péninsule de Crimée.

Pour lui venir en aide, les pays membres de l'OTAN et leurs partenaires ont fourni aux Ukrainiens 230 chars de combat et 1550 autres véhicules blindés, a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.

Et le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, s'est félicité vendredi de l'arrivée dans son pays de canons Caesar en provenance du Danemark, sans toutefois en préciser le nombre. Copenhague avait toutefois promis en février de livrer 19 de ces canons de fabrication française.

La Russie a de son côté mobilisé des centaines de milliers de réservistes.

Malgré le soutien en première ligne des paramilitaires du groupe Wagner, les forces russes se cassent inlassablement les dents sur Bakhmout, une cité de l'est qu'elles tentent de prendre depuis l'été dernier dans la bataille la plus longue et la plus sanglante de cette guerre. Pour Moscou, il s'agit de brandir la victoire après plusieurs revers humiliants l'an dernier. Les affrontements y sont devenus plus durs, car des forces spéciales russes combattent désormais dans la ville, selon l'armée ukrainienne.

Près de Bakhmout, Alex, 34 ans, s'apprête à partir dans une tranchée sur le front pour défendre la ville. Nous manquons de soldats, nous avons beaucoup de blessés, et aussi des morts [...]. Parfois, dans les tranchées, on doit se cacher derrière un cadavre. Peu importe qu'il s'agisse d'un Ukrainien ou d'un autre, c'est le seul moyen de survivre , a-t-il raconté.

Kiev explique sa stratégie de guerre d'usure dans la zone par le besoin de limiter au maximum les possibilités pour l'armée russe de poursuivre sa conquête du Donbass, un grand bassin industriel dans la partie orientale de l'Ukraine.

Sur le front diplomatique, le président Zelensky a annoncé vendredi avoir demandé l'aide de la Chine dans le dossier du retour des enfants ukrainiens déportés par la Russie, dont le nombre est officiellement évalué à au moins 20 000 par Kiev.