La vallée du Fraser se prépare aux inondations avec un accord multigouvernemental

La Colombie-Britannique, les Premières Nations Semá:th, Matsqui et Leq'á:mel, et les villes d'Abbotsford et de Chilliwack ont signé un accord qui a pour but de préparer la région de la vallée du Fraser aux inondations.

L’accord, intitulé Cadre de collaboration pour l'atténuation des inondations de la rivière Sumas, financera des projets pour atténuer l'impact des inondations dans la prairie Sumas et pour protéger les infrastructures dans la zone qui a été gravement touchée lors de la rivière atmosphérique de 2021.

Les inondations de 2021 ont été la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire de la Colombie-Britannique.

Nous savons que nous ne pouvons pas continuer à faire les choses comme avant, si nous voulons protéger la région contre de futures inondations catastrophiques , a déclaré Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique.

Une équipe technique d'experts travaillera de pair avec les Premières Nations et les municipalités pour définir les meilleures pratiques en matière de prévention des inondations. La province fournit plus de 4 millions de dollars pour soutenir l’accord.

De plus, 10 projets recevront un montant total de 8,48 millions de dollars de la part du gouvernement provincial. La station de pompage Barrowtown d'Abbotsford et les routes et la digue de Sumas, notamment, feront l'objet de réparations.

Intégration des connaissances autochtones

Nous nous attaquons de front aux réalités du changement climatique en partenariat avec les autorités locales et les Premières Nations, de manière à intégrer les connaissances autochtones dans la planification des mesures d'atténuation des inondations , déclare Bowinn Ma.

Alice Thompson, cheffe de la Première Nation Leq'á:mel, indique que l’accord réunit les Premières Nations et les gouvernements locaux et provinciaux dans une approche novatrice fondée sur le respect et la reconnaissance des droits autochtones.

L'adhésion à cet accord multigouvernemental est un pas petit, mais significatif, dans la bonne direction pour que nous ayons notre mot à dire dans la gestion de notre terre , explique Dalton Silver, chef de la Première Nation Semá:th.

L'accord multigouvernemental vise à réduire les risques associés aux inondations dans la vallée du Fraser. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

Des lasers pour collecter des données

La province investira également plus de 38 millions de dollars au cours des six prochaines années pour collecter des données d'élévation à l’aide de télédétecteurs laser (LIDAR).

La Colombie-Britannique indique avoir réalisé d'importants investissements dans la technologie des LIDAR au cours des dernières années. Une base de données provinciale est maintenant accessible publiquement.

La province indique que, outre des informations au sujet des inondations, les données captées par les LIDAR permettent aux communautés de la Colombie-Britannique d’avoir accès à des données à propos des incendies de forêt, des glissements de terrain et d'autres événements climatiques.