Accident de parapente dans le parc de la Gatineau : une témoin raconte le sauvetage

Alors que sa famille réside au pied de la montagne où s’est produit l’accident, Mme Becke explique que son père a d'abord vu le parapente voler dans les airs, avant d’apercevoir, quelques minutes plus tard, des véhicules de police arriver sur les lieux.

Étant elle-même familière avec les environs et les sports d’escalade, elle raconte avoir aidé, en compagnie de son frère, les officiers de police à atteindre la victime, alors que l’endroit où elle se trouvait était difficilement accessible.

Quand nous sommes arrivés, nous étions à environ 10 ou 15 pieds en dessous de lui. [...] Il était là, il y avait un autre parapentiste avec lui, qui prenait soin de lui et qui était en train de retenir le siège dans lequel il se trouvait pour ne pas qu’il dévale la pente.

Rae Becke a pris part au sauvetage du parapentiste suite à l'accident sur jeudi dans le parc de la Gatineau. Photo : Radio-Canada

Selon la témoin, M. Bijjani se trouvait visiblement en détresse lorsqu’elle a pu, en compagnie d’un policier, se rendre jusqu’à lui. Elle a ensuite utilisé son expérience sportive pour pouvoir sécuriser le parapentiste en attendant l’arrivée des secours, raconte-t-elle.

Quand nous sommes arrivés, j'ai poursuivi mon ascension pour arriver au sommet et j’ai attaché une sangle autour d’un gros tronc d’arbre, pour l’attacher ensuite autour du siège du parapentiste. Ainsi, [la victime] était plus confortable et plus sécurisée. [...] Ensuite, j’ai utilisé le reste de la sangle pour permettre à l’officier de police de monter. Comme cela, il a pu administrer les premiers secours immédiatement.

Une équipe spécialisée de secouristes, équipée de matériel d’ascension et appartenant au Service des incendies de la Ville d’Ottawa, a ensuite acheminé la victime vers le sommet de la montagne, avant qu’elle ne soit finalement héliportée.

La victime a finalement été évacuée en hélicoptère aux alentours de 19h, jeudi. Photo : Radio-Canada

L’hélicoptère a quitté les lieux de l’incident aux alentours de 19 h, alors que l’appel d’urgence a été reçu vers 14 h 15.

Une aide essentielle

Au moment de l’extraction, Camille Bijjani souffrait de graves blessures, dont une à la tête, selon le porte-parole de la police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Martin Fournel, qui parle d’une opération d’envergure pour pouvoir évacuer la victime.

Ce dernier souligne d’ailleurs que l’aide fournie par Rae Becke et son frère, qui a permis d’orienter les premiers répondants lors de leur arrivée sur les lieux, s’est avérée décisive.

Ces gens-là sont des résidents locaux qui connaissent très bien le secteur, qui vont dans le parc de la Gatineau. [...] Une de ces deux personnes a même fait des aller-retour jusqu'en bas de la montagne pour transporter des bouteilles d’oxygène, c’est assez exceptionnel et on tient à le souligner.

Martin Fournel est le porte-parole de la police de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais. Photo : Radio-Canada

D’après les informations transmises par M. Fournel, l’état de la victime n’avait toujours pas évolué vendredi en après-midi.

De son côté, la Commission de la capitale nationale (CCN) a rappelé dans un courriel envoyé vendredi à Radio-Canada que la pratique du deltaplane et du parapente n’est pas permise dans le parc de la Gatineau , précisant par ailleurs qu’elle ne comptait pas imposer d’amende à la victime.

Avec les informations de Nafi Alibert et de Nelly Albérola