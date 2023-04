Québec confirme que Rio Tinto a demandé une prolongation pour les cuves précuites

Radio-Canada a obtenu vendredi la confirmation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). La demande est actuellement en traitement au ministère. La loi prévoit que les demandes de renouvellement couvrent une période de cinq ans.

Une demande de renouvellement de l’autorisation a été déposée et est en traitement au Ministère. L’autorisation est toujours valide, mais non renouvelée , a confirmé par courriel la porte-parole régionale du MELCCFP , Sophie Gauthier.

Dans une réponse précédente, elle avait précisé que tant que le ministre n’aura pas statué sur la demande de prolongation, l’autorisation pour le Centre d’électrolyse Ouest (CEO) demeurera valide même au-delà de la date d’échéance.

Au Sommet sur l'aluminium

La multinationale avait annoncé lors de son Sommet sur l'aluminium en mars que le démantèlement de certaines cuves précuites débuterait en 2024. Le syndicat avait alors été informé qu’il était possible que Rio Tinto souhaite prolonger la durée de vie de certaines salles de cuves au-delà de 2025.

Sébastien Ross, le directeur exécutif des Opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium, a pris la parole lors du Sommet sur l'aluminium. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Rappelons que Rio Tinto souhaite remplacer les vieilles cuves polluantes par l’ajout de 96 cuves AP60 aux 38 existantes au Complexe Jonquière. Ces premières cuves ont commencé à produire de l’aluminium en 2013 et ont été officiellement inaugurées en janvier 2014.

Probable si le projet se concrétise, dit Rio Tinto

De son côté, la multinationale souhaite assurer une transition entre la fermeture des cuves précuites et leur remplacement par 96 cuves AP60.

Étant donné les délais de construction, si ce projet se concrétisait, il est fort probable que nous allons devoir prolonger la vie de quelques salles de cuves, mais tout cela dans l’objectif d’une transition harmonieuse pour la main-d’œuvre , a fait savoir le directeur exécutif des opérations Atlantique de Rio Tinto, Sébastien Ross, dans une déclaration transmise à Radio-Canada.

Le directeur des opérations Atlantique chez Rio Tinto, Sébastien Ross Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En août dernier, lors de l’annonce du centre de recyclage d’Arvida, Sébastien Ross avait déclaré que cette option n’était pas nécessairement envisagée par son entreprise.

Ce n'est pas dans les cartons actuellement. On n'est pas complètement fermé, mais ce n'est pas dans les cartons actuellement , avait-il statué.

Le SNEAA demande de la fermeté

Le président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA), Donat Pearson, demande que Québec fasse preuve de fermeté face à Rio Tinto.

Encore une fois, Rio Tinto fait les choses à l'inverse. [...] Peut-on commencer par avoir les annonces, confirmer qu'on va protéger les emplois? Puis en même temps, on demande au gouvernement de prolonger les salles de cuves. Mais c'est quoi la garantie? Est-ce que le gouvernement va mettre son pied à terre pour dire : "On va vous les prolonger selon les investissements que vous allez faire selon les protections d'emplois" ou le gouvernement va laisser aller comme ils ont tout le temps fait , a déploré le chef syndical.

Donat Pearson est le président du Syndicat national des employés de l’aluminium d'Arvida (SNEAA). Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Des citoyens déçus

Des organismes et des groupes de citoyens ont demandé le 18 avril aux élus de la région de faire pression pour éviter une prolongation de la durée de vie des cuves précuites.

La porte-parole de la Coalition des citoyens concernés par l’environnement à Arvida, Mélanie Minier, s’inquiète pour la santé des citoyens du secteur.

C'est sûr que c'est complètement épouvantable, si dans la loi on parle de cinq ans... C'est supposé d'être fermé depuis 2014, 2015, puis ils font la demande, possiblement pour un autre cinq ans après 2025. Moi, je suis complètement découragée de cette compagnie , a-t-elle dénoncé.

Mélanie Minier est la porte-parole de la Coalition des citoyens concernés par l’environnement à Arvida. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

De son côté, le directeur général du Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD), Tommy Tremblay, demande plus de transparence de Rio Tinto.

Ce qu'on souhaite de la part de Rio Tinto, c'est qu'ils fassent preuve de transparence, donc qu'ils nous présentent, à la population, un plan de fermeture de l'usine. On sait que cette vieille usine-là arrive en fin de vie, en fait, aurait dû arriver en fin de vie, il y a déjà plusieurs années. Donc, ça nous prend un plan de fermeture, puis on aimerait ça que ce plan-là soit rendu public , a demandé Tommy Tremblay.

Des messages contradictoires selon Mario Simard

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, estime que Rio Tinto envoie des messages contradictoires sur ses intentions pour assurer la transition entre la fermeture des cuves précuites de l’aluminerie d’Arvida et l’éventuelle construction de 96 nouvelles cuves AP60. En février, Sébastien Ross avait mentionné que l’annonce devrait se faire probablement d'ici la fin de l'année.

Il y a un certain temps qu'on nous dit que les 96 cuves vont être annoncées et les annonces ne se font pas. On nous dit qu'il n'y aura pas de demande pour reconduire les précuites. Là, aujourd'hui, on nous dit qu'il y aurait une demande d'extension. Je ne sais pas si c'est pour pallier la période de transition qui se fera entre la mise en opération des 96 cuves AP60 et des précuites, mais clairement, Rio Tinto envoie de bien drôles de signaux à la population , a reproché le député fédéral.

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

L’automne dernier, un reportage de Radio-Canada signalait que les cuves précuites sont de loin plus polluantes que leur technologie de remplacement, les cuves AP60. Il était d’abord révélé que l'Usine Arvida rejette dans l’atmosphère le taux de dioxyde de soufre le plus élevé de la province sur une base annuelle. De plus, le taux de particules fines dépasse régulièrement les taux jugés nuisibles à la santé. Certains rejets de polluants peuvent être jusqu’à 25 fois plus importants pour la technologie des précuites que celle des cuves AP60.

Sur la table depuis 2006

La fermeture des précuites est sur la table depuis 2006 dans les discussions entre l’entreprise et Québec.

Dans une analyse d’impact réglementaire réalisée par le ministère de l’Environnement en 2020, il était rappelé qu’en 2006, Alcan a conclu une entente de performance environnementale avec le Ministère, soit avant l’achat de celle-ci par Rio Tinto en 2007. Celle-ci devait mener à la réalisation de travaux de modernisation de son usine et à la fermeture du CEO avant 2015 , a précisé le rapport à propos de l'entente de décembre 2006.

Par la suite, 38 cuves AP60 ont été construites dans le cadre d’une première phase et ont commencé à produire de l’aluminium en septembre 2013.

Cependant, la conjoncture économique a entraîné la décision par RTA de reporter la construction des deux autres phases à une date ultérieure , a rappelé aussi le rapport.

Une partie des cheminées du Complexe Jonquière de Rio Tinto à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

En novembre 2013, la date de fin de l’autorisation environnementale est passée du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017. En décembre 2015, elle a évolué vers le 1er janvier 2021.

En 2018, une nouvelle entente a été conclue entre RTA , Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. Cette entente comporte la mise à jour du programme d’investissement de RTA et la prolongation des activités du CEO jusqu’au 31 décembre 2025 , a-t-il été ajouté dans le même document.

Selon le rapport du premier trimestre de Rio Tinto, l’Usine Arvida a produit 43 000 tonnes d’aluminium en janvier, février et mars, alors que les cuves AP60 ont fabriqué 14 000 tonnes au cours de la même période.

Avec les informations de Myriam Gauthier et Michel Gaudreau