Le Repaire : la nouvelle maison d’Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean est bien implantée

La nouvelle maison de l'organisme Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, située à Chicoutimi, accueille des jeunes depuis près d’un an en leur offrant un environnement mieux adapté pour leur faire vivre des activités et les garder en répit.

Olivier Martel, l’un des bénéficiaires du Repaire, voit cette maison comme un immense cadeau pour les personnes autistes comme lui.

Il a vécu sa première fin de semaine de répit à cinq ans. Depuis, une histoire d'amour le lie avec Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Aujourd'hui, c'est en tant que jeune adulte qu'Olivier fréquente la maison inaugurée officiellement vendredi matin.

Dans toute mon enfance, j'ai eu le bonheur d'utiliser leurs services de répit, de camps et d'activités , a lancé Olivier Martel.

Le nom Le Repaire, a été trouvé par l’un des bénéficiaires, David Baril. Il a dévoilé le nouveau logo en compagnie de la directrice Guylaine Cauchon. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le Repaire a nécessité un investissement de 665 000 dollars. La Fondation Maurice-Tanguay a notamment contribué au financement de la maison qui regroupe maintenant tous les services de l'organisme.

On avait un bureau administratif en ville, on avait une maison de répit à Chicoutimi-Nord, on avait un local des loisirs dans un autre quartier. C'était des endroits qui correspondaient bien à nos besoins à l'époque , a indiqué Guylaine Cauchon, directrice générale d’Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Besoins en augmentation

Puisque le nombre de membres augmente, les besoins augmentent eux aussi. Cette année, ce sont 34 familles qui ont rejoint l’organisme.

Ce n’est pas évident de trouver une maison qui répond à l'ensemble de nos besoins. On a été chanceux en magasinant d'aboutir ici , s’est réjoui Serge Lespérance, président du conseil d'administration.

Plusieurs acteurs de la communauté ont visité le Repaire vendredi. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les bureaux administratifs se trouvent au rez-de-chaussée. Les espaces sont assez grands pour offrir plusieurs possibilités.

L'espace répit se trouve quant à lui au sous-sol. Huit participants peuvent y dormir, contrairement à cinq dans l'ancienne maison. On y trouve aussi une salle de stimulation.

Nos adultes peuvent jouer à des jeux de société sur la table, regarder un film , a ajouté Guylaine Cauchon.

Les bénéficiaires peuvent prendre du répit à la nouvelle maison. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les répits permettent aux parents de sortir de leur routine imposante où l'usage des pictogrammes est favorisé.

Tout est surchargé, tout est à la suite, on ne peut pas sauter une étape. Quand on est en répit, bien nous on est capable d'avoir une fin de semaine à deux, de s'évader un petit peu, de faire de petits voyages. On ne va pas loin, mais ça fait du bien. C'est bon pour le couple, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le jeune aussi , a renchéri Nathalie Côté, mère de bénéficiaires.

Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean veut exploiter au maximum l’environnement de la résidence en créant des ateliers d’horticulture. Des jeux extérieurs et un parcours d'hébertisme pourraient aussi faire leur apparition prochainement.

D’après un reportage de Laurie Gobeil