Réseau cellulaire dans le métro de Toronto : Ottawa s’engage à agir si rien ne change

Lors d'une conférence de presse vendredi, le ministre François-Philippe Champagne a souligné qu'il n'hésiterait pas à pousser les entreprises de télécommunications à faire ce qui est juste pour les Canadiens .

S'ils ne s'entendent pas pour servir les Canadiens, pour augmenter la couverture, pour augmenter les services 911 du métro de Toronto, nous prendrons des mesures et nous nous assurerons de faire ce qui est bon pour les Canadiens , a déclaré M. Champagne.

La semaine dernière, le ministre a écrit aux dirigeants de Bell Canada, Telus, Quebecor et Rogers, appelant les principaux fournisseurs à conclure une entente qui permettrait à toute entreprise d'accéder au réseau sans fil de la Commission de transport de Toronto (CTT) après l'achat par Rogers de l'entreprise qui détenait les droits.

Les entreprises ont eu 30 jours pour répondre en détaillant leurs statuts respectifs sur la question et élaborer un plan collectif.

Bien que Rogers ait réitéré qu'il était ouvert à travailler avec d'autres fournisseurs de services sans fil, ses concurrents ont indiqué que payer des frais à Rogers pour que leurs clients puissent utiliser le réseau n'est pas une option viable pour eux.

Le président et chef de la direction de Bell, Mirko Bibic, a répondu au ministre que son entreprise ne participerait au réseau que si elle avait la possibilité d'aider à le construire avec les autres fournisseurs. Telus a déclaré être d'accord avec Bell sur le fait qu' une approche de consortium pour construire le réseau de la CTT est la meilleure voie à suivre.

Mirko Bibic a ajouté que Bell et Telus avaient proposé conjointement d'acquérir les droits de construction du réseau sans fil si Rogers n'acceptait pas ce modèle.

De son côté, le PDG de Rogers, Tony Staffieri, a répondu au ministre en lui demandant de ne pas se laisser prendre par la rhétorique de nos concurrents, en particulier la réponse de Bell qui comprenait de nombreuses inexactitudes et accusations non fondées qui sont irrespectueuses envers le processus et ne sont pas dans l'intérêt de la CTT et de ses usagers .

La CTT a déclaré pour sa part qu'elle considérait le débat sur la propriété du réseau comme clos, qualifiant la demande d'un modèle de construction conjointe de non négociable.

Le manque de service téléphonique pour la plupart des usagers de la CTT est une préoccupation croissante depuis 2012, lorsque l'Australien BAI Communications a obtenu un contrat de 25 millions de dollars pour construire et exploiter le réseau wi-fi et cellulaire public de la CTT .

Freedom Mobile a été la seule entreprise à s'être engagée à fournir une couverture à ses clients depuis lors.

Alors que les clients qui ne sont pas avec Freedom n'ont pas pu utiliser le réseau de BAI autrement que pour les appels d'urgence au 911 pendant plus d'une décennie, les demandes pour faire fonctionner le système pour tous les Torontois ont refait surface après une récente série d'actes de violence dans les transports en commun.

BAI a accepté plus tôt ce mois-ci de vendre ses opérations canadiennes à Rogers, qui prévoit de mettre à niveau le réseau existant couvrant environ un quart des tunnels souterrains du métro au cours des neuf prochains mois. Le PDG de Rogers a déclaré qu'il faudrait environ deux ans à l'entreprise pour construire également un réseau 5G pour le reste du système de métro.

Selon le ministre fédéral de l'Industrie, le problème touche un million de personnes par jour qui utilisent le système de transport en commun de Toronto .

C'est quelque chose d'un peu choquant que dans un pays comme le Canada, dans le plus grand système de transport en commun de notre pays, les gens ne puissent pas avoir un accès fiable à une couverture cellulaire , a déploré François-Philippe Champagne.

