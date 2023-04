Justin Trudeau s’inquiète pour la démocratie aux États-Unis

De passage à New York, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a partagé ses inquiétudes concernant l’avenir de la démocratie aux États-Unis dans une charge à peine voilée contre Donald Trump, l’ancien président et actuel candidat à la Maison-Blanche.

Vous êtes la plus grande démocratie du monde, a lancé M. Trudeau vendredi, devant le Council on Foreign Relations. Présentement, ce n’est pas seulement tenu pour acquis, c’est dévalué.

Sans mentionner le nom de M. Trump, le premier ministre canadien a durement critiqué des politiques étroitement liées à l’ancien chef d’État républicain, comme l’isolationnisme. Il a également dénoncé la manière dont certains leaders nourrissent le ressentiment populaire pour faire des gains politiques.

Justin Trudeau avait d’ailleurs déjà blâmé Donald Trump pour avoir incité ses partisans à s’en prendre aux membres du Congrès le 6 janvier 2021, en s’attaquant au Capitole.

M. Trudeau a affirmé que des forces similaires menaçaient le Canada et d’autres démocraties, c’est-à-dire des gens qui croient que le système est truqué et des politiciens qui profitent de leur colère pour s’attaquer au gouvernement et aux institutions démocratiques.

Attiser la colère est un moyen de mobilisation et une stratégie politique très efficace à court terme, a dit le premier ministre libéral. C’est plus difficile de relever ses manches et de tenter de résoudre [les problèmes].

La Chine, le lithium et l’esclavage

Donald Trump n’a pas été l’unique cible de Justin Trudeau, qui s’en est également pris à la Chine en suggérant qu’elle avait recours à l’esclavage pour propulser sa production de lithium.

À l’automne dernier, le Canada a annoncé un resserrement de ses politiques d’investissement en matière de minéraux critiques alors qu’il tente d’augmenter ses stocks après les problèmes d’approvisionnement survenus pendant la pandémie de COVID-19.

Le Canada a des sources de lithium importantes, a dit Justin Trudeau, mais la Chine a fait des choix stratégiques au cours des dernières décennies qui ont fait d’elle la plus grande productrice mondiale de lithium pour les cellulaires et véhicules électriques.

Si on est honnête, on doit dire que le lithium produit au Canada sera plus coûteux parce que nous n’avons pas recours au travail forcé , a lancé M. Trudeau.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, en compagnie du président du Council on Foreign Relations, Richard Haass. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les États-Unis et le Canada ont récemment établi une nouvelle stratégie pour l'extraction, le développement et le traitement des minéraux critiques. M. Trudeau a réaffirmé devant le Council on Foreign Relations l’importance de respecter les valeurs démocratiques dans la consolidation de cette industrie.

Nous devrions simplement nous engager à nous approvisionner en minéraux essentiels dans des endroits qui interdisent le travail forcé, qui ont des normes de sécurité, qui paient à leurs travailleurs un salaire décent, qui ont des protections environnementales élevées et qui travaillent en partenariat avec les peuples autochtones , a-t-il soutenu.

Il estime que cette stratégie permettrait de protéger non seulement les valeurs démocratiques, mais aussi les intérêts économiques du Canada et des États-Unis face à la montée de l'autoritarisme.