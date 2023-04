Des élèves du Grand Sudbury recueillent près de 16 000 $ pour lutter contre le cancer

Près de 120 élèves du Collège Notre-Dame ont fait du porte-à-porte dans les quartiers de Sudbury jeudi soir, pour récolter des fonds pour la recherche et le soutien aux personnes atteintes de cancer dans la région.

Cette activité, considérée comme une tradition par l'établissement d'enseignement, a déjà permis d'amasser plus de 770 000 $ au cours des années au profit de la Fondation du Nord pour la recherche en cancérologie.

Ça fait déjà plus de 30 ans que le Collège Notre-Dame effectue une collecte de fonds connue sous le nom de Blitz, une fois par an, pour contribuer à la lutte contre le cancer.

La campagne a vu le jour à la suite de la mort d'un ancien élève, qui a succombé au cancer.

Nous avions un élève, c’était un petit Robert, qui est décédé du cancer et, à partir de ce moment, le Collège s’est vraiment impliqué et je crois bien que c'était l’élément déclencheur de la campagne en cancérologie , explique Katy Lévesque, enseignante et organisatrice des événements du parlement des élèves au Collège Notre-Dame.

C'était d’ailleurs la première fois que la campagne avait lieu depuis la pandémie. Pour plusieurs élèves, l’activité était une façon d’aider des proches atteints du cancer.

Mon ami, sa mère est morte du cancer et je pense que c'est très important de faire tout son possible pour aider les gens qui souffrent et si ça veut dire sacrifier trois heures de mon temps, ça m'est égal, parce qu'on peut aider les gens , explique Sébastien Perreault, un élève du Collège Notre-Dame.

Moins de jeunes ont participé cette année que lors de la dernière campagne, avant la pandémie.

Le tout s'est quand même déroulé dans la bonne humeur.

On a quand même diminué en chiffres. La dernière fois qu’on a fait ça, elle [Katy] a dit qu'ils étaient 300 , observe Arnaud Bachand, un autre élève. Par rapport aux personnes qui sont présentement à l’école, il y a quand même une grosse portion qui participe, donc ça fait plaisir.

Près de 16 000 $ ont été recueillis jeudi, un montant important aux yeux de Kristofer Cacciotti, spécialiste de l’engagement communautaire et des événements à Horizon Santé Nord.

Ils ont réussi à réunir cette somme-là en une journée. C’est immense, et puis c’est la première fois que la campagne reprend depuis la pandémie , affirme-t-il.

Il explique que les fonds récoltés permettront d'offrir des soins et des traitements aux personnes atteintes de cancer, ainsi que de financer l'équipement et la recherche au département de cancérologie de l'hôpital Horizon Santé Nord.

Notre fondation couvre un large espace géographique dans le Nord de l’Ontario : on couvre environ 500 000 habitants, donc c’est vraiment de l'argent qui aide beaucoup de personnes , ajoute-t-il.

Depuis ses débuts, la collecte a déjà recueilli près de 770 000 $ cumulativement. Les élèves espèrent faire encore plus, pour aider les citoyens du Nord de l’Ontario qui souffrent du cancer.

Avec les informations d'Orphée Moussongo