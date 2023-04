Une tradition centenaire revit à La Tabatière

La dernière fois que ça a été fait à La Tabatière, c’était il y a 60 ans , d’après le décompte de M. Monger. Grâce aux 22 loups marins chassés par l’entourage de M. Monger, 125 gallons d’huile ont été produits, de quoi remplir des centaines de petites fioles qui seront offertes aux visiteurs de la Basse-Côte-Nord descendant du Bella Desgagné.

Trois barils ont été remplis d'huile de phoque. Photo : Gracieuseté de Leah Mathieu-Monger

Mais avant d’être embouteillée et servir la curiosité des voyageurs, l’huile devait avant être utilisée par les habitants de la région.

Toutes les anciennes personnes me disaient que c’est le meilleur temps pour faire des beignes , raconte Ronald Monger qui s'est mis à la pâte avec ses coéquipiers dans cette aventure.

C’était incroyable de voir les enfants manger des beignes! , se réjouit Randy Jones, l’ancien maire de Gros-Mécatina, qui était sur place. C’est pareil que les beignes de Tim Hortons… C’est quelque chose de formidable!

Au cœur du projet de M. Monger, il y avait l’objectif de nourrir la curiosité d’une nouvelle génération de la Basse-Côte, mais il y avait aussi de préserver la mémoire du village. J’ai parlé avec les anciens qui ont fait la pêche au loup-marin , explique-t-il pour lui permettre comprendre cette méthode qui a pris fin en 1980, après avoir été à l’origine de la création de La Tabatière.

Le premier habitant permanent à La Tabatière c’était Samuel Robertson , raconte M. Monger. Lui, il était là pour la pêche au phoque. Tout le monde autour d’ici était là pour cette pêche. Auparavant, les navires de pêche ne faisaient que passer, restant quelques mois avant de repartir vers l’Europe.

En 1820, quand l’écossais Samuel Robertson s’est installé en Basse-Côte-Nord, on pêchait le loup-marin en plongeant des filets profondément dans le golfe. Une pratique éteinte, jugée trop inhumaine, déplore Leah Mathieu-Monger, la fille de Ronald Monger.

« C’était une grande tradition qu’on a perdue. Elle servait à quelque chose. » — Une citation de Leah Mathieu-Monger, fille de Ronald Monger

Une méthode complexe

Le chaudron que j’ai ramassé a autour de 250 ans, c’est un des plus vieux du village , s'enorgueillit Ronald Monger. C’est un des originaux des années 1800, je suis très chanceux d’avoir ça.

Avant d’y atterrir et d’y fondre en huile, le gras du phoque doit être apprêté. Il y a une table où une personne enlève le gras de la peau du loup-marin , explique M. Monger. Quand le gras est enlevé, on le coupe en morceau, d’abord en carrés d’un pied carré, puis en cubes d’un pouce et demi .

Une fois engloutis dans le chaudron bouillant, les cubes de graisses, sous l’effet de la chaleur, y relâchent leur huile. À mesure qu'elle remplit le chaudron, la personne au feu brasse ça avec un morceau d'une ancienne rame de bateau pour que le gras ne brûle pas , explique M. Monger.

La graisse de phoque doit être détachée de la peau avant d'être coupée et plongée dans le chaudron bouillant. Photo : Gracieuseté de Leah Mathieu-Monger

Quand l’huile est sortie du gras, on la transfère dans un grand bac où elle refroidit tranquillement. Finalement, les derniers morceaux sont pressés pour en extraire le précieux liquide.

On fait ça plusieurs fois , rapporte Ronald Monger.

La complexité du procédé est un des facteurs qui explique que la fonderie ne fumera pas d’année en année.

« C’est vraiment une histoire qui ne sera pas racontée deux fois et c’est la fin de cette histoire-là. » — Une citation de Leah Mathieu-Monger

Les images du procédé captées par Leah Mathieu-Monger pour la Coasters Association, une organisation vouée à la vitalité de la communauté de la Basse-Côte-Nord, serviront à réaliser un film qu’elle espère présenter dans des festivals.