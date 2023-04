La détresse psychologique des éleveurs de porcs inquiète en Beauce

On a été mis au fait qu'il y avait eu un suicide au sein de la communauté porcine , explique la travailleuse sociale Alexandra Lapointe, qui va à la rencontre des producteurs depuis plus de deux ans et demi dans la communauté agricole de Chaudière-Appalaches.

Vous avez besoin d'aide pour vous ou un proche? Sur le web : www.suicide.ca  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone : 1 866 APPELLE [277-3553]

Par texto : 535353

On avait vraiment à cœur de veiller à ce que cela n'ait pas un effet de contagion explique la jeune travailleuse de rang.

Alexandra Lapointe est travailleuse sociale et travailleuse de rang pour l'organisme Au coeur des familles agricoles. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussières

Ces appels à la vigilance, réalisés entre la fin du mois de février et la fin d'avril, visaient à mesurer la détresse des producteurs et avaient pour but de leur offrir de l'aide psycho-sociale.

Le CISSS fait sa part

Au cœur des familles agricoles n'est d'ailleurs pas seul à tenter d'en faire plus pour les producteurs porcins qui vivent de la détresse. Depuis quelques semaines, le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, incite le personnel des urgences ainsi que les médecins de famille à être encore plus aux aguets auprès des producteurs porcins qui se présentent dans les établissements.

De nombreux agriculteurs, principalement dans l'industrie ressentent de la détresse partout au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Michel Laroche, directeur du programme santé mentale et dépendances au CISSS , explique que cette opération de sensibilisation a permis d'unir les forces pour créer une sorte de filet de sécurité auprès des producteurs et de leurs familles.

Une situation à prendre au sérieux

Propriétaire d'une maternité porcine à Saint-Isidore, Guylaine Bergeron est soulagée que l' ACFA et le réseau de la santé en fassent plus pour accompagner les producteurs. Cette productrice qui tient son entreprise à bout de bras ne s'en cache pas, j'ai passé un bout très difficile psychologiquement .

Guylaine Bergeron, propriétaire de Porc plaisants inc. à Saint-Isidore, ne cache pas avoir connu des jours difficiles. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussières

La chute des prix du porc, la fermeture de l'abattoir d'Olymel à Vallée-Jonction et la baisse des niveaux d'abattage ont bouleversé l'industrie porcine.

Le président de l'Association des éleveurs de porcs de la Beauce, René Roy, salue aussi la mise en place de ces initiatives pour venir en aide à ses membres. Il dit recevoir des appels de producteurs qui expriment leurs incertitudes face aux changements qui frappent leur filière.

René Roy est producteur de porcs. Il est aussi président de Éleveurs de porcs de la Beauce et du Conseil canadien du porc. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussières

Auront-ils à quitter le milieu? Est-ce que la baisse de production qui leur sera imposée mettra en péril leur entreprise? Ces craintes lui sont formulées au quotidien.

Les prochaines semaines déterminantes

Les paramètres entourant la réduction de la production et les impacts sur chaque producteur seront connus plus précisément dans les prochaines semaines, au moment où le règlement qui balisera le tout prendra effet.

C'est à ce moment que les producteurs auront peut-être le plus besoin, estime Alexandra Lapointe d' ACFA.

« C'est sûr que nous, on est prêt, on est là pour leur offrir du soutien. » — Une citation de Alexandra Lapointe, travailleuse de rang

Comme tous les producteurs en attente de réponses, Guylaine Bergeron se demande si les nouvelles règles du jeu lui permettront de continuer.