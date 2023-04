Des tonnes de déchets et des trésors aux abords des autoroutes

C'est le grand ménage du printemps aux abords de plusieurs autoroutes du Québec. Comme chaque année, dès que la neige a fondu, des travailleurs parcourent à pied des centaines de kilomètres pour nettoyer et ramasser les déchets qui se sont accumulés au cours de l'hiver, le long des voies rapides. Ces opérations en disent beaucoup sur les comportements de nombreux usagers de la route et soulèvent bien des interrogations.

C'est sous un soleil radieux qu'une équipe d’une demi-douzaine de travailleurs stationne son camion sur le bord d'une des entrées de l'autoroute 15, dans le nord de Montréal, pour y ramasser les nombreux déchets qui jonchent l'endroit.

La température est bonne, mais les déchets, il y en a tellement! lance avec exaspération Jacob, qui s'avance sur le terrain gazonné avec un sac de poubelle orange dans les mains.

Tout près de lui, son collègue Nicolas nous énumère une partie de ce que les gens abandonnent sur les abords des autoroutes. On ramasse de tout, dit-il. On peut ramasser des couches. Des bouteilles remplies d'urine. Des sacs avec du caca d'humain ou de chien. Il y a souvent beaucoup de caps de roue et de pièces d'autos à cause des accidents en hiver.

Le jeune homme ajoute avoir trouvé un petit coffre-fort cette semaine. C'est certainement un coffre-fort qui a été volé, dit-il. Il était défoncé et les voleurs l'ont pitché sur le bord de l'autoroute.

Les bords d'autoroute sont jonchés de déchets au printemps. Photo : Radio-Canada / Éric Plouffe

De l'argent jeté par les fenêtres!

Agenouillé devant un tas de détritus, Jacob confie que certaines découvertes sont plus agréables que d'autres.

Le seul déchet qui est l'fun à ramasser, c'est l'argent, explique-t-il. Je pense que, mardi, j'ai ramassé en tout 100 $. Le lendemain, j'ai trouvé un billet de 100 $. Je suis rendu à 300 $ cette année. Je ne comprends pas comment ça peut se rendre là.

Nicolas s'interroge sur la présence de nombreux objets de valeur le long des autoroutes. On a déjà trouvé des téléphones cellulaires encore fonctionnels que les employés ont pu revendre, dit-il. On a trouvé des tablettes Apple.

« On trouve de tout! Le monde me demande souvent ce qu'on voit sur le bord de l'autoroute. Et je leur dis : tout ce que tu peux imaginer dans ta tête est sur l'autoroute. Il y a tout! » — Une citation de Nicolas, travailleur faisant le nettoyage des abords des autoroutes

Outre les gobelets à café, les travailleurs trouvent de nombreuses cannettes... de bière aux abords des autoroutes. Photo : Radio-Canada / Éric Plouffe

Davantage de cannettes de bière

Malgré la grande quantité de détritus qui recouvre le sol, dont de nombreux verres à café et papiers d'emballage faits de plastique, l'équipe avance rapidement. Parmi les travailleurs, Gabriel exprime son étonnement à propos du nombre de cannettes de bière qu'il a ramassées le long des autoroutes cette année. Ah! 2023, c'est fou! Il y a plus de cannettes de bière que de liqueur , observe-t-il.

Le travail que ces employés accomplissent aux abords des autoroutes n'est pas sans danger. Nicolas raconte qu'une poursuite policière qui s'est déroulée devant leurs yeux cette semaine a suscité une certaine inquiétude. Le gars roulait quasiment à 80 km/h dans le gazon sur le bord de l'autoroute, raconte-t-il. Nous, on pense à nos vies aussi. Les automobilistes ne pensent pas toujours à nous autres.

Les travailleurs interrogés espèrent une prise de conscience de la population. « Jetez vos déchets aux endroits pour ça, c'est-à-dire à la poubelle! » Photo : Radio-Canada / Éric Plouffe

Pour Transports Québec, ces opérations de ramassage de déchets, chaque printemps, coûtent cher.

« On parle de dizaines de milliers de dollars par secteur. Il y a différents contrats pour venir ramasser ces déchets-là et faire la tonte par la suite. » — Une citation de Louis-André Bertrand, porte-parole de Transports Québec

La seule travailleuse du groupe, Gabrielle, espère une prise de conscience de la population, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Ça fait deux semaines que je travaille ici et il y a des endroits qu'on a faits, mais qui sont à refaire, lance-t-elle en riant. Ce n'est pas bien compliqué : jetez vos déchets aux endroits pour ça, c'est-à-dire à la poubelle!