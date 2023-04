Pelote, de Michelle Desrochers, un premier spectacle solo tricoté serré

Depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour en 2019, la jeune femme originaire de Châteauguay a multiplié les apparitions publiques, que ce soit sur scène, à la radio (La soirée est (encore) jeune) ou à la télévision (Big Brother Célébrités, Le prochain stand-up). Elle était également nommée dans la catégorie de la découverte de l’année au dernier Gala Les Olivier.

Pelote est issu de deux ans de rodage au fil desquels l'humoriste affirme avoir développé son aisance sur scène, en assurant notamment la première partie de Patrick Groulx et François Bellefeuille. Si le titre du spectacle entretient volontairement – à quelques lettres près – l’ambiguïté quant à son contenu, Michelle Desrochers assure qu’il est destiné à tous les publics.

Ce qui ressort dans le spectacle, c'est surtout Pelote, avec le "e" prononcé; mon petit côté vieille dame, tricoté. Il y a vraiment un côté artisanal chez moi, un côté réconfortant , explique-t-elle au bout du fil entre deux répétitions.

Pour ce qui est de la partie "plotte", il y a quelques moments où on sent que j’ai construit ce spectacle-là en travaillant dans les bars, mais c’est vraiment plus dans la métaphore. À La soirée est (encore) jeune, j’ai vraiment cultivé cet art d’évoquer un mot sans jamais le dire.

Collations et biais cognitifs

Plutôt qu’une sélection de ses meilleurs numéros, Michelle Desrochers présente Pelote comme quelque chose de plus cohérent et de plus abouti.

Les gens vont reconnaître les thèmes, parce que je suis la même personne et je fais un humour qui est authentique, mais le spectacle est carrément différent, explique-t-elle. On retrouve quand même l’idée de la célibataire éternelle, et on sent le romantisme énorme que je porte en moi.

Parmi les thèmes fétiches de l’humoriste, on compte notamment cette obsession avec la nourriture, spécialement les collations. Les [blagues] de Doritos et de Reese sont porteuses au fond d’un message sur le trouble alimentaire , illustre-t-elle.

Il y a cette obsession avec le trouble alimentaire, mais il y a aussi l’incapacité de la société à le détacher d’une allure physique. On ne sait pas ce que les gens font à la maison dans leur cuisine le soir.

Michelle Desrochers aime utiliser son personnage de scène pour véhiculer certains biais cognitifs qu’elle porte en elle, sans pointer le doigt vers les autres. Quels sont les biais grossophobes qui l’habitent? Quels sont les biais antiféministes qu’elle a absorbés dans son adolescence?

Il y a tout le temps une réflexion beaucoup plus sur moi-même que sur la société, parce que je préfère être la victime dans mes blagues plutôt que ce soit quelqu’un d’autre , résume-t-elle.

Un humour façonné par l’improvisation et la littérature

Même si elle affirme que Pelote est très rythmé, l’humoriste laisse aussi une place à l’improvisation, elle qui a été coach d’impro pendant cinq ans auprès de jeunes du secondaire. Elle aime par exemple adapter son spectacle selon la ville dans laquelle elle le présente, en notant les particularités ou les incongruités propres à chaque lieu.

J’aime savoir c’est quoi le magasin qui est drôle dans cette ville-là, c’est quoi le sujet dont il ne faut pas parler. Ça fait des moments assez magiques.

L’humoriste affirme aussi qu’elle soutient un certain niveau de langage dans la livraison de ses réflexions, un héritage de ses études en littérature au Cégep du Vieux Montréal et à l’Université de Montréal.

J’ai déjà essayé d’écrire de l’humour sur la littérature, ça fonctionne zéro. Des blagues de Marquis de Sade et de Balzac, ça ne faisait pas rire, sauf à Radio-Canada, lance-t-elle à la blague. Mais la littérature, c’est comme une boîte à outils. Les mots, c’est ce que tu utilises pour faire rire, donc j’aurais pu être rappeuse ou slammeuse et ça aurait pu être tout aussi pratique.

Pelote sera présenté en première médiatique le 21 novembre au Gésu à Montréal, le 23 novembre à la Salle Albert-Rousseau à Québec et le 28 novembre à la Salle Odyssée à Gatineau. Les billets sont en vente sur le site de Michelle Desrochers  (Nouvelle fenêtre) .