Inflation : plusieurs entreprises agricoles de la région pourraient fermer, selon l’UPA

C'est ce qui est ressorti d'une conférence de presse tenue vendredi matin dans le cadre du passage du président général de l' UPA , Martin Caron.

Inflation et taux d'intérêt

La Ferme des Ruisseaux roule à perte. Comme bien d'autres agriculteurs, le copropriétaire de l'entreprise laitière d'Alma subit une hausse marquée des coûts. La vente de son miel, de ses sauces et de ses vinaigrettes éponge toutefois les déficits. C'est d'ailleurs en diversifiant ses activités que Patrick Fortier peut aujourd'hui compter sur son fils pour prendre sa relève.

Shirley Tremblay et Patrick Fortier, copropriétaires de Miel des Ruisseaux Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

C'est de l'or en barre. La relève agricole, c'est de plus en plus rare. Il y a des pays qui ont oublié d'aider les producteurs. Ils ont diminué l'aide des producteurs. Maintenant, ils arrivent avec des aides et les producteurs disent : "Trop tard, la relève n'est plus là" , a indiqué Patrick Fortier, copropriétaire de la Ferme de Ruisseaux.

Un avenir sombre pour la relève

Selon un sondage de l' UPA , c'est surtout la relève qui écopera de l'explosion des coûts puisqu'elle est plus endettée.

La passion, c’est pour ça qu’on fait de l’agriculture. La limite est atteinte et la passion est atteinte. La passion, ça ne paye pas les comptes à la fin du mois et c’est ça qu’on entend de ce temps-ci , a mentionné pour sa part Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ).

D'ailleurs, 12 % des 3675 producteurs sondés songent à fermer les portes de leur entreprise d'ici un an. Selon l' UPA , la pression financière pèse aussi lourd sur les épaules des producteurs agricoles qui vivent en région, notamment en raison des coûts de transport.

Le président de l'UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Théberge Photo : Radio-Canada

12 % de 1200, ça fait 144 entreprises. Pensez-vous que dans la région, on a les moyens de perdre autant d’entreprises que ça? , a martelé le président de l' UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Théberge.

Au gouvernement d’agir, selon l’ UPA

L' UPA demande aux gouvernements provincial et fédéral de bonifier les programmes existants pour qu'ils reflètent la situation actuelle en plus de plafonner les taux d'intérêt, notamment à 3 % pour la relève agricole.

Martin Caron est le président général de l'Union des producteurs agricoles. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Présentement, les États-Unis, rapidement, ont injecté au niveau d’un programme sur l’inflation du côté agricole 22,6 milliards de dollars. Nous, quand on voit ça, on se dit c’est notre principal compétiteur et eux autres, déjà, l’argent est arrivé sur des programmes pour soutenir l’agriculture , a expliqué le président général de l’ UPA , Martin Caron.

Le syndicat rappelle également que le resserrement des règles environnementales place les agriculteurs dans une situation encore plus précaire.