Une épidémie de coqueluche se propage en Alberta

Dans un communiqué, Services de santé Alberta (AHS) annonce qu'il y a désormais 146 cas confirmés dans le sud de la province, soit la région au sud de Calgary qui comprend les villes de Brooks, Lethbridge et Medicine Hat.

L'épidémie est confirmée à Lethbridge et Medicine Hat, ainsi que dans certaines communautés plus petites, précisent les autorités sanitaires.

Cette semaine, le nombre de cas confirmés de coqueluche a augmenté de près de 20 % dans la région.

L'épidémie dans la zone sud frappe plus durement les enfants âgés de 9 ans et moins.

Les cas ont été identifiés dans des écoles, des églises et d'autres lieux où les enfants se rassemblent, dit Services de santé Alberta. Si la majorité des cas concerne des enfants, certains adultes ont également été touchés.

La Dre Mila Luchak, médecin hygiéniste pour la zone sud, dit que les autorités sanitaires n'ont pas encore identifié des liens entre les cas les plus récents ou une véritable source d'infection.

Il est probable qu'il y ait un certain nombre de cas non signalés et que la maladie circule plus largement dans la communauté à l'heure actuelle , déclare la Dre Luchak.

Selon la médecin, tous les cas recensés dans les zones sud seraient d'origine locale. On ne soupçonne pas de maladie liée à un voyage.

Vacciner les enfants pour limiter les dégâts

Les symptômes de la coqueluche peuvent commencer par un écoulement nasal, des larmoiements et de la toux. Ils peuvent évoluer vers des difficultés respiratoires et des vomissements.

Pour les personnes les plus vulnérables, notamment les nourrissons, la situation peut être bien pire, affirme la Dre Mila Luchak.

« La pneumonie peut provoquer des maladies plus graves. Dans certains cas, il peut y avoir des lésions cérébrales, des crises d'épilepsie et même, dans certains cas, la mort. » — Une citation de Dre Mila Luchak

La zone sud présente les taux de vaccination contre la coqueluche les plus bas de la province. Dans certaines régions, seuls 40 % des enfants sont vaccinés à l'âge de 2 ans.

Les autorités sanitaires invitent la population à s'assurer qu'elle a reçu tous les vaccins contre la coqueluche. Selon Dre Luchak, environ 75 % des cas de coqueluche recensés dans la zone sud concernent des personnes non vaccinées.

Les personnes présentant des symptômes sont invitées à rester chez elles et à appeler leur prestataire de soins primaires ou le 811 pour un traitement éventuel.

La coqueluche est une infection bactérienne, pas un virus, qui peut être traitée avec des antibiotiques. Un traitement précoce peut réduire la gravité des symptômes et contribuer à freiner la propagation de la maladie.

Avec les informations de Jennifer Lee et Robson Fletcher