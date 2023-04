Val-d’Or amorce l’important chantier du centre-ville

Jusqu’en octobre, l’artère principale sera fermée à la circulation entre la 7 e et la 8 e Rue, pour des travaux de remplacement des conduites et des aménagements de surface. La première étape sera d’installer un réseau temporaire d’alimentation en eau potable pour desservir une trentaine d’immeubles.

Val-d’Or prévoit rouvrir l’intersection de la 7 e Rue dès la mi-juin, avant de remplacer les conduites par tronçon, afin de minimiser l’impact sur l’accès aux commerces.

La mairesse Céline Brindamour estime que la Ville a fait tous les efforts nécessaires pour que ce chantier ne devienne pas un enfer pour les commerçants et les citoyens.

On a organisé des rencontres d’information avec les commerçants, rappelle-t-elle. Avec la Chambre de commerce, on a aussi fait venir des consultants qui ont l’expertise des chantiers dans les centres-villes pour donner des conseils aux entreprises sur les erreurs à éviter. Ils ont appris quoi faire pour pouvoir montrer aux gens qu’ils sont encore ouverts et comment accéder à leur commerce. Je peux vous assurer qu’on n’a pas abandonné nos commerçants.

Les travaux seront réalisés par l’entreprise Duroking, au coût de 5,3 M $.