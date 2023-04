L’UMQ dénonce l'absence d’Ottawa dans le dossier du transport aérien régional

Le président de l’ UMQ , Daniel Côté, souligne que même si Québec a pris des mesures pour faire baisser le prix des billets d’avion et relancé le comité permanent sur le transport aérien, toute la question du transport aérien demeure de compétences fédérales.

Daniel Côté affirme que le fédéral est pratiquement absent du débat .

« Ottawa critique et investit pour gérer des plaintes de la part des passagers, mais on voudrait qu'il n'y ait plus de plaintes parce qu'on voudrait un système de transport qui fonctionne bien. »