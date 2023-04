Dans la tête de Frédo, un album jeunesse pour expliquer l’autisme

À 15 ans, Frédéric aime les promenades, la couleur turquoise… et les lits pliables de bébé. Il aime le fait de les ouvrir et les fermer à répétition, raconte sa maman, Julie-Anne Codaire. Une passion routinière moins surprenante lorsque l’on sait que Frédéric a été diagnostiqué d’un trouble du spectre de l'autisme à l'âge de six ans.

Il y a deux domaines où les autistes rencontrent des défis importants , poursuit Julie-Anne Codaire, citant en premier lieu la communication et les interactions sociales, et d’autre part les rituels et les intérêts spécifiques. Ce sont ces petites spécificités que la maman raconte dans un livre inspiré de Frédéric : Dans la tête de Frédo, autiste.

La différence fait encore peur , fait-elle valoir au micro de Jhade Montpetit. C’est ce constat qui l’a encouragé à écrire ce livre jeunesse, s’adressant tant aux enfants de 5 à 12 ans qu’à leurs parents.

Plus on va en parler, plus on va sensibiliser les gens à l'autisme, à la déficience intellectuelle, à la différence, et plus on va favoriser l’inclusion de ces personnes dans la société , encourage Julie-Anne Codaire.

« Tout le monde a quelque chose à apporter à la société. Il faut juste leur en donner la chance. » — Une citation de Julie-Anne Codaire, conseillère en communication, maman et autrice

Quelques mois auparavant, elle effectuait déjà une démarche similaire avec la publication d’un autre livre intitulé Point·s de rencontre : Des parents d’enfants différents se racontent.

C’est avec ce projet entamé durant la pandémie que la conseillère en communication s’essaie pour la première fois au rôle d’autrice. Pour cet ouvrage, elle est allée à la rencontre de parents d’enfants à besoins particuliers, pour réunir leurs témoignages.

Pour lutter contre les préjugés

Sur la page de couverture du livre «Dans la tête de Frédo, autiste», on retrouve la couleur préférée de Frédéric, le turquoise. Photo : Radio-Canada / Jhade Montpetit

Il a changé la façon dont je vois la vie, la personne que je suis. Il m’a rendue meilleure , confie Julie-Anne Codaire. Mon fils me ramène au moment présent, à ce qui est important dans la vie , poursuit la maman.

Dans la tête de Frédo, autiste raconte la réalité quotidienne de Frédéric, fort du soutien d’une famille unie et aimante, et aujourd’hui scolarisé à l’École polyvalente de l'Érablière, comme le raconte Julie-Anne Codaire.

Le livre dévoile de petites scènes du quotidien de Frédéric. Le livre est rédigé à la première personne du singulier, au « je » : C’est lui qui se raconte , explique-t-elle.

En entrevue avec Jhade Montpetit, Julie-Anne Codaire revisite son parcours de maman, de la grossesse à l’accouchement, des premiers signes de retards cognitifs, verbaux et psychomoteurs, au diagnostic d’autisme et de déficience intellectuelle, et évoque l’accès parfois difficile aux services visant à soutenir les enfants pour leur permettre de progresser et de s’épanouir.

La maman reste toutefois positive et croit que les efforts d’inclusion portent leurs fruits. Ses livres sont, dit-elle, sa modeste contribution à la cause et à la lutte contre les préjugés.

Dans la tête de Frédo, autiste

de Julie-Anne Codaire, illustrations de Mam'zelle Roger

Aux éditions La Note verte Lancement à Gatineau le 29 avril 14 h à 16 h à la Bibliothèque Guy-Sanche;

Lancement à Maniwaki le 13 mai de 13 h à 15 h à la Bibliothèque J.R. L’Heureux.

Avec les informations de Jhade Montpetit