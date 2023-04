Ottawa et Washington veulent lutter plus efficacement contre le crime à la frontière

Opioïdes, armes à feu, blanchiment d'argent, trafic de personnes, crimes sexuels, réforme de la justice criminelle... Ottawa et Washington ont présenté une bien longue liste d'épicerie, vendredi, dans le cadre d'une rencontre bilatérale tenue dans la capitale canadienne.

Pour cette occasion, les deux voisins et alliés se sont réunis dans le cadre du Forum sur la criminalité transfrontalière Canada–États-Unis.

De l'avis de Marco Mendicino et David Lametti, respectivement ministre de la Sécurité publique et ministre de la Justice du Canada, il est important de renforcer les mesures en place pour lutter contre la criminalité transfrontalière, au moment où les défis se multiplient.

À preuve, notamment, cette crise des opioïdes, l'une des pires crises de santé publique des dernières années dans nos deux pays , a déclaré le ministre Mendicino.

Ou encore la question du trafic d'armes à feu, y compris les armes fantômes , qui peuvent être commandées en ligne et dont les pièces ne comportent pas de numéro de série, ce qui rend leur traque beaucoup plus complexe.

Les deux capitales vont par ailleurs accentuer la lutte contre la traite de personnes dans la foulée de la révision de l'Entente sur les tiers pays sûrs, ces dernières semaines, qui a permis de largement tarir le flot de migrants cherchant à passer au Canada par le chemin Roxham.

Le ministre Mendicino a également fait savoir que la Gendarmerie royale et l'Agence des services frontaliers du Canada avaient signé des ententes de collaboration avec l'agence américaine antidrogue (DEA) et celle gérant les armes à feu et le tabac (ATF).

Ces accords faciliteront la mise en commun de ressources, mais surtout le partage d'informations entre les différents services, précise-t-on par voie de communiqué.

Pour cette rencontre à Ottawa, les ministres Mendicino et Lametti étaient accompagnés par le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, ainsi que par le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.